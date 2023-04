Negli aeroporti il 40% dei consumi va al food tra bar, ristoranti e prodotti tipici

Secondo la Tax Free World Association, il numero dei cosiddetti “short transfer” sarebbe in calo, dal 44% del 2019 al 37% del 2023, e quindi in passeggeri hanno (e forse avranno) più tempo per consumare. Complice l’accelerazione impressa dalla pandemia, però, fanno più attenzione ai servizi digitali. Entrambe le cose hanno avuto effetto sui comportamenti di consumo: «La richiesta di un’offerta più sofisticata, con un incremento delle richieste di servizio al tavolo, per ritagliarsi momenti di qualità in situazioni che, altrimenti, possono risultare un po’ congestionate, e poi di maggiore digitalizzazione, per esempio negli ordini e nei pagamenti. E poi la sostenibilità», spiega Fipaldini di Lagardère Travel Retail.

Focus su prodotti locali

Tra le grandi tendenze del food negli aeroporti (e non solo) c’è anche la domanda in salita di prodotti locali. «I punti vendita di cibi di gastronomia e fine food sono in rapida crescita - conferma Fipaldini - e a breve apriremo tre Botteghe dei sapori all’Aeroporto di Cagliari».

Anche a Roma Fiumicino – primo scalo italiano per passeggeri – si è investito molto ( e si continua a investire) nel food puntando su un’offerta sempre più ampia e ricercata: tra i progetti in corso d’opera c’è l’apertura di due aree con servizio “al tavolo” nella rinnovata area Schengen.

Il focus su fine food e prodotti tipici ha avuto il suo picco a maggio 2022 quando è stato inaugurato il primo Eataly mai aperto in un aeroporto: «L’italianità è uno dei pilastri su cui si fonda l'offerta commerciale dell’aeroporto di Fiumicino sia in ambito ristorazione che in ambito retail – ha dichiarato Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma -. In ambito food & beverage sono stati fatti importanti investimenti per realizzare e mettere a disposizione dell’utenza un’offerta ristorativa in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative dei passeggeri».

