«Negli alberghi più clienti ma manca il personale»

L’estate 2023 si prospetta con presenze in aumento, rispetto al 2022, negli alberghi della Liguria. E se maggio e giugno hanno avuto un andamento con luci e ombre ma complessivamente positivo, con circa un +15%, anche per luglio e agosto è prevista una crescita a due cifre. Ma pesa in qualche misura la difficoltà a reperire personale. A spiegarlo è Aldo Werdin, alla guida di Federalberghi Liguria.

Esperto. Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria e ad dell'Excelsior Palace Hotel di Rapallo

Presidente, come sono andati maggio e giugno?

Sono stati due mesi altalenanti, quanto a presenze negli alberghi liguri. Soprattutto perché il tempo non è stato favorevole. È il Ponente ad aver sofferto di più, specie a giugno. Invece il Levante ha tenuto, perché ci sono stati numerosi eventi legati al turismo congressuale. Uno su tutti, il Convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo. Città che, il 10 luglio, ospiterà anche il Forum Ambrosetti. Si tratta di manifestazioni non legate alle condizioni meteo. Ci si aspettava più presenze, invece, nella settimana della regata Ocean race (24 giugno-2 luglio, ndr). Abbiamo avuto il 57% d’occupazione di camere mentre, quando era stato fatto il budget, si prevedeva il 90%. In sintesi, rispetto a maggio e giugno 2022, il Ponente ha segnato, molto a spanne, un -5% di presenze. Mentre il Levante ha segnato un +20%. Nel complesso, c’è un saldo positivo del +15%.

E per luglio e agosto cosa prevede?

Le prospettive sono buone, c’è un trend positivo e le prenotazioni, già all’inizio dell’anno, erano migliori di quelle del 2023. Non abbiamo ancora dati ufficiali ma prevediamo un +10-15% di presenze sul 2022. Quest’anno abbiamo un importante e decisivo ritorno dei clienti americani. L’aumento di clientela statunitense, peraltro, ha fatto da contraltare alla mancanza di ospiti provenienti da Russia, Ucraina e Paesi dell’ex Unione sovietica.