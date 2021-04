Negli atenei chiusi per Covid boom di corsi online gratuiti

3' di lettura

La digitalizzazione forzata che viviamo da un anno ha spinto più di mille università in tutto il mondo a puntare sui Mooc (Massive open online courses) per rafforzare la loro offerta formativa. Da un lato, integrando la didattica mista in presenza/a distanza; dall’altro, supportando le modalità sincrone e asincrone di gestione dell’aula. Nel tentativo di conciliare inclusione, qualità e sostenibilità. Il successo, almeno quantitativo, della formula è nei numeri: oltre 180 milioni di iscritti (quasi il doppio del 2020) ai 17mila corsi online gratuiti sulle principali piattaforme internazionali, con l’italiana Federico II di Napoli che si conferma leader europea.

Il panorama internazionale

La crescita mondiale vede in testa Coursera, con 31 milioni di nuovi iscritti nel 2020 (76 milioni in totale) e un raddoppio di fatturato, che ha portato la piattaforma made in Stanford ad avviare la quotazione in borsa. Seguono il provider di Harvard&Mit, edX, con 35 milioni di utenti, e il leader britannico FutureLearn con 15 milioni, entrambi in crescita del 30 per cento. Due le tendenze principali in termini di offerta: l’aumento di percorsi completi di laurea e master in formato Mooc e la moltiplicazione delle cosiddette “microcredenziali”, più brevi e flessibili, con certificazioni delle competenze richieste dal mercato del lavoro. A oggi sono oltre 1.200 i programmi di questo tipo tra programs (FutureLearn), professional certificates (edX), specializations e guided projects (Coursera).

Da segnalare poi l’impennata dell’offerta asiatica dovuta alla limitata mobilità internazionale. In India, l’impegno governativo per la creazione della piattaforma nazionale Swayam ha spinto il dinamismo negli atenei, con tre università al secondo, quinto e sesto posto mondiale. A sua volta, la Cina ha aperto alla competizione globale con oltre 25 piattaforme - di cui due (iCourse e XuetangX) con oltre 500 corsi in inglese - confermando la politica di apertura al mercato internazionale e protezione di quello interno, che aveva caratterizzato per decenni la strategia anglosassone.

I MOOC IN EUROPA

Il quadro italiano