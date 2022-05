Negli occhi delle donne: la mostra Sguardi e quello che le parole non dicono

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Trenta ritratti di donne e una rara stampa al platino-palladio per SGUARDI, una mostra che con il suo titolo dichiara subito l'intenzione dell'autore e della galleria che la ospita. Pier Guseppe Moroni, direttore artistico di Wella, insieme al fotografo Max Cardelli, nella loro ricerca sulla bellezza hanno scelto di porre al centro il volto umano. La mostra fatta di soli soggetti femminili ha come denominatore comune gli occhi delle donne, non solo famose. Espressioni rese intense e comunicative dalla sensibilità fotografica e dall'utilizzo di carte giapponesi estremamente sottili, risultato di un lunghissimo trattamento delle fibre vegetali fatto a mano, con un effetto finale di perlescenza, capace di conferire allo sguardo una profondità e un'intensità uniche.

Cardelli stampa personalmente i suoi lavori monocromatici in platinotipia (per i tecnici, su carta Torinoko Gampi 17 grammi per metroquadro rifinita chine-collè su carta Graphia da 310 grammi). Le immagini finali conferiscono così agli occhi una dimensione tridimensionale e innescano nel visitatore la dualità di chi guarda e viene osservato, in una reciprocità di emozioni e stati d'animo. La mostra, curata e allestita da Linda Zanolla, sarà aperta alla 7.24x0.26 Pier Giuseppe Moroni Gallery fino al 5 Giugno via S.Pietro all'Orto, 26 Milano. Da martedì a sabato 9.30-18.00, con ingresso libero.