Negli Ordini l’avanzata della componente rosa, più donne tra avvocati, psicologi e ingegneri

3' di lettura

Sono pochi gli Ordini professionali che vedono crescere gli iscritti ai loro Albi in maniera consistente, su tutti quello degli avvocati e quello degli psicologi, mentre altri come i geologi, i consulenti del lavoro ma anche gli architetti devono affrontare una riduzione sempre più marcata. Ciò che però negli ultimi dieci anni è cambiato un po’ in tutte le categorie è la presenza femminile, con un trend medio di crescita del 29% tra il 2010 e il 2020.

Avvocati, ingegneri e psicologi guidano la classifica degli Albi dove le donne sono in netto aumento: si arriva a una crescita di oltre il 60 per cento. L’avanzata è rilevante anche tra farmacisti, medici, veterinari e dottori commercialisti.

Loading...

Quelle delle professioni ordinistiche sono dinamiche legate in parte al mercato del lavoro e in parte determinate da scelte professionali che non sempre richiedono l’iscrizione a un Albo.

L’AVANZATA IN 10 ANNI Com'è cambiata la composizione degli Albi professionali dal 2010 al 2020: variazione % in dieci anni della componente femminile. (Nota: i dati più recenti di architetti e dottori commercialisti si riferiscono al 2019, mentre quelli degli ingegneri sono aggiornati al 15 gennaio 2021; il totale 2010 dei geometri è approssimativo - Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore del Lunedì su dati degli Ordini)

Gli ingegneri

È il caso degli ingegneri: su quasi 8mila abilitati nel 2019, solo in 3.500 si sono iscritti all’Albo. Si tratta soprattutto - spiegano dalla categoria - di laureati in ingegneria civile e ambientale, settori con una quota importante di donne; ci sono invece ambiti come quello dei laureati in ingegneria informatica, elettronica e in generale nelle aree tecnologiche che entrano nel mondo del lavoro senza passare per l’Albo.

I dottori commercialisti

Discorso diverso per i commercialisti. «L’Albo procede verso una crescita zero dopo anni di grande incremento - commenta Tommaso di Nardo, ricercatore responsabile dell’area economico-statistica della Fondazione nazionale della categoria -. Ad aumentare, seppure in un quadro di contrazione degli iscritti, è soprattutto la componente femminile. Credo sia venuto meno l’appeal verso la professione. Difficile dire quanto ciò dipenda dalle macro-tendenze del mercato del lavoro e dei cambiamenti socio-economici e quanto da un progressivo depauperamento dello status della categoria».