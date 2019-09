«Negli spazi di Aeritalia l’hub degli ingegneri che rilancerà l’industria» Il polo sorgerà a Torino in corso Marche ci sarà anche un museo dedicato alle missioni spaziali

3' di lettura

L’aerospazio “promette” di essere uno degli ingredienti per il rilancio industriale di Torino. La seconda specializzazione produttiva del territorio, dopo l’automotive, diventa un tema di riferimento per i futuri progetti destinati a Torino area di crisi. Lo ripete il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, al lavoro sulla futura cittadella dello spazio che potrebbe nascere nei vecchi spazi di Aeritalia di proprietà di Leonardo. «Porteremo lì i nostri 600 studenti della laurea magistrale in ingegneria aerospaziale e progetteremo spazi dedicati alle imprese, alla ricerca e alla formazione».

Rettore, l’idea è di riprodurre quanto fatto a Mirafiori?

Sì, il modello è simile a quello del polo distaccato del Politecnico realizzato a Mirafiori dove ha sede il corso di laurea in Design dell’auto e dove, negli spazi della fabbrica dismessa gestiti da Tne (Torino Nuova Economia) sorgerà il futuro Competence center e il Manufacturing and Technology center voluto dagli industriali. Mirafiori dunque sarà l’area di riferimento per industria 4.0, lì saranno collocati anche gli spazi dedicati alle nuove lauree brevi per il settore manifatturiero, in una forte sinergia tra mondo della formazione, della ricerca applicata e delle imprese. Vogliamo creare una piattaforma analoga, ma tutta focalizzata sul comparto dell’aerospazio, in corso Marche, nella vecchia area occupata dalla Aeritali, dove venivano prodotte le ali dei Tornado.

A che punto siete?

Stiamo progettando, insieme a Leonardo, che resterà proprietario dei terreni ma li darà in concessione al Politecnico la creazione di nuovi spazi a ridosso di corso Marche, in un’area dismessa dal Gruppo ma che sarà completamente rilanciata. Quella è una zona di riferimento per il distretto aerospaziale torinese, da una parte infatti ci sono i circa 800 ingegneri della sede torinese di Leonardo, dall’altra si trovano gli esperti di Thales Alenia Space. Con Leonardo stiamo lavorando alle bozze dell’accordo mentre la progettazione degli spazi è in fase preliminare. La cittadella dell’aerospazio è parte integrante del progetto per Torino area di crisi.