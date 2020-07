Ricciardi:«Indispensabile la proroga dello stato di emergenza». I morti nel mondo superano quota 560mila. Negli Stati Uniti 63mila nuovi casi in 24ore - In Lombardia da oggi al via discoteche e calcetto

9:00 Ricciardi: «Proroga dello stato di emergenza indispensabile»

«Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga dello stato d'emergenza per il coronavirus è assolutamente indispensabile perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in questa situazione nessuno può dirsi al sicuro». Lo ha detto Walter Ricciardi, docente di sanità pubblica alla Cattolica e consulente del ministro Speranza. Caldo e alto tasso di umidità ostacolano la diffusione del virus, «ma da soli non bastano a contrastarlo, come dimostra l'esplosione dei contagi in Paesi caldi - dice -. Vedo un grande sbracamento generale anche da noi però. Gli italiani si diano una regolata perché continuando così perderemo l'occasione di ridurre drasticamente i contagi».