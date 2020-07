Coronavirus ultime notizie. Lombardia, riaprono le discoteche, da sabato via libera al calcetto. Fmi: il debito pubblico è salito al 101,5% del pil globale

13:01 Viaggi e rientri in Gran Bretagna senza quarantena

Fine dell’obbligo di quarantena in vigore nel Regno Unito per tutte le persone in arrivo o in rientro da decine di Paesi, inclusa l’Italia. La revoca della misura, il cui annuncio era stato formalizzato una settimana fa dal ministero dei Trasporti con grande sollievo delle compagnie aeree e il turismo, mette fine per i viaggiatori di una lista di nazioni, indicate in questa fase come «a basso rischio» d’importazione di contagi da coronavirus, all’isolamento obbligatorio di 14 giorni imposto dal governo di Boris Johnson a tutti i visitatori - salvo limitatissime eccezioni per alcune categorie come diplomatici o trasportatori di generi essenziali - dall’8 giugno. Pena multe da mille sterline, peraltro inflitte nella realtà in queste settimane soltanto in rarissimi casi. La lista degli Stati di provenienza esentati, inizialmente 59, si è nel frattempo allungata a 75. Restano però esclusi, e quindi soggetti alla quarantena, Paesi come Usa, Cina, Russia, India, Brasile, Canada e, in Europa, Svezia o Portogallo. La Spagna, inserita in origine, è stata tagliata fuori dalle sole autorità locali della Scozia - allineatesi in questi giorni al pari di Galles e Irlanda del Nord al via libera del governo Johnson, valido nell’annuncio iniziale per l’Inghilterra - a causa dei nuovi focolai che vi si sono registrati. Mentre un ripensamento è stato deciso temporaneamente anche per gli arrivi dalla Serbia, cancellati alla fine dall’esenzione - ma per l’intero Regno - a causa di allarmi analoghi.