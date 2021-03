Negli studi professionali documenti più chiari grazie a grafici e fumetti

3' di lettura

Il processo di digitalizzazione accelerato dalla pandemia porta le professioni ad un cambiamento radicale anche nel linguaggio e nel modo in cui avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti tutti comunicano con il mondo circostante. Le professioni stesse sono cambiate poiché sono cambiati il cliente, le sue esigenze e lo scopo finale della relazione professionista- cliente. Se fino a qualche anno fa la reputazione e il passa parola erano gli elementi necessari e sufficienti per affidare le proprie questioni legali o fiscali ad un professionista, oggi il cliente chiede di capire, di conoscere ciò che lo riguarda, gli effetti che avranno le azioni e le strategie legali messe in campo. Oggi i clienti hanno accesso a una molteplicità di informazioni e di fonti, alla possibilità di confrontare e valutare; non è più, per molti di loro, accettabile un linguaggio tecnico e incomprensibile.

Approccio multidisciplinare

In soccorso di questa esigenza è stato sviluppato il legal design: terreno multidisciplinare che mette insieme professionisti, comunicazione, linguistica, analisi delle informazioni e dei dati, organizzazione e gestione dei processi. L’obiettivo è rendere l’esperienza del cliente degli studi (non solo legali) non frustrante. Il legal design ha lo scopo di rendere fruibile e comprensibile dall’utente contratti, pareri, modulistica definendo l’esperienza della relazione con il professionista come soddisfacente e gratificante.

Loading...

Non bisogna però scambiare il legal design con un operazione di make up dei documenti; non è sufficiente infatti dare una veste grafica ai documenti. Né si può cadere nella considerazione che rendere comprensibile significhi banalizzare e semplificare.

Le verifiche preliminari

Occorre partire dall’analisi del contesto di riferimento: i documenti, la modulistica, i pareri, i contratti prodotti dai professionisti a quale utente/cliente finale si rivolgono? In campo legale, ad esempio, la forma e il contenuto della comunicazione sono (o dovrebbero essere) diversi a seconda che ci si rivolga al general counsel di un’impresa, a un piccolo imprenditore o a un privato cittadino invece che a un giudice.

Bisogna poi chiedersi come rendere comprensibili le norme e la loro applicazione resistendo alla tentazione dei tecnicismi e delle citazioni. Anzi, spiegando con chiarezza l’impatto che queste regole hanno sui singoli casi e sulla vita e gli affari del cliente.