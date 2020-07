Negli studi professionali la «pagella» Isa tiene conto degli incarichi

In ultima analisi è utile ribadire una regola importante che si applica a tutti i professionisti che esercitano l’attività per il tramite di una Stp (società tra professionisti). Non tutti gli Isa hanno il cosiddetto “doppio quadro contabile”, applicabile sia per il reddito d’impresa che per quello professionale. Un caso tipico è quello della Stp tra commercialisti (ma lo stesso discorso vale, ad esempio, pure per geometri e avvocati) che produce tipicamente reddito d’impresa e non professionale.

Il modello Isa BK05U non include lo specifico quadro per l’indicazione dei componenti di reddito d’impresa (quadro F), bensì il solo quadro per il reddito di lavoro autonomo (quadro H). A tal fine, una Stp tra commercialisti costituita, ad esempio in forma di Sas (società in accomandita semplice) la cui attività sia classificata con codice ATECO 69.20.11, deve indicare la causa di esclusione dagli Isa nel modello Redditi SP 2020 con codice 6, non dovendo/potendo applicare gli Isa.