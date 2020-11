Negli ultimi 10 anni consumi culturali in calo. Tengono solo musei e archeologia Alla decrescita in atto dal 2011 si aggiungono gli effetti della pandemia con il 70% delle aziende culturali che si attende perdite di bilancio del 40% di Antonello Cherchi

Non è solo colpa della pandemia. Da tempo la cultura in Italia ha innescato la marcia indietro. Negli ultimi dieci anni la partecipazione culturale ha subito una pesante flessione. Tranne gli ingressi nei musei, che continuano a crescere, negli altri settori il segno è meno: in aumento fino al 2010, il cinema negli anni successivi ha perso il 6,1% di spettatori. Ancora più marcato il calo del teatro (-8,8%), mentre fino al 2010 era cresciuto del 27 per cento. Giù il numero di frequentatori di concerti: -4,9% gli appassionati di musica classica (fino al 2010 erano lievitate del 22,5%), mentre negli eventi di musica leggera manca all’appello il 4,7% delle persone, che pure tra il 2010 e il 2019 erano aumentate del 19,6 per cento.

L’appeal di musei e siti archeologici

A registrare l’impietosa discesa è il 16° rapporto di Federculture presentato oggi 3 novembre online. Il documento, al tempo stesso, fotografa il marciare - per fortuna - in controtendenza di musei e aree archeologiche: i primi sono cresciuti di più del 21% negli ultimi venti anni, aumento confermato nell’ultimo decennio (+7%) e ancora meglio hanno fatto i siti archeologici e gli altri munumenti, dove tra il 2001 e il 2019 si è avuto quasi il 37% in più di ingressi, con un balzo di oltre il 19% negli ultimi dieci anni.

Il taglio delle risorse degli enti locali

Il calo della spesa culturale degli italiani è stata accompagnato da una riduzione dei contributi pubblici, che ha interessato soprattutto le risorse stanziate dagli enti locali: in questi ultimi anni è venuto a mancare il sostegno alle iniziative culturali da parte delle regioni (300 milioni di euro in meno, ovvero il 23%), delle province (220 milioni, l’82%) e dei comuni (750 milioni, il 27%). Più di un miliardo di euro di finanziamenti in meno, a cui si contrappone la tenuta e l’aumento degli aiuti statali, con il ministero dei Beni culturali che dal 2010 al 2018 ha incrementato le risorse del 48 per cento, arrivando a 2,6 miliardi. Sostegno che, tuttavia, non basta per fare in modo che l’Italia abbandoni la parte bassa della classifica europea sui finanziamenti destinati alla cultura rispetto al totale della spesa pubblica: da noi ci si mantiene sull’1,6%, contro una media Ue del 2,5 per cento.

Gli effetti della pandemia

Nonostante il quadro fosco, il rapporto di Federculture guarda avanti, come si evince dal titolo del documento “Dal tempo della cura a quello del rilancio”. Seppure di questi tempi si devono fare i conti anche con i danni causati dalla pandemia: più del 70% delle aziende culturali stima perdite del proprio bilancio intorno al 40% e il 13% maggiori del 60 per cento. Perdite che si tradurranno, secondo il 50% degli operatori culturali, in una riduzione delle attività; soltanto il 22% riesce a vedere un ritorno alla normalità.

L’eredità del digitale

Tutto questo impone un ripensamento delle modalità di offerta culturale. Avanzano i servizi digitali, come le visite virtuali dei musei o altri tipi di iniziative a distanza. La riconversione - spiega il rapporto di Federculture - ha interessato la quasi totalità dei soggetti culturali, che si dichiarano convinti dell’impossibilità di tornare indietro: anche quando la pandemia sarà scomparsa, il contributo dell’online proseguirà. «Sono convinto - ha affermato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, intervenendo alla presentazione del rapporto - che ci sarà una ripartenza dei consumi culturali molto forte».