Negli ultimi 10 anni gli imprenditori nati all’estero sono aumentati di oltre il 31%

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Anche nel 2021, anno ancora caratterizzato dall'emergenza sanitaria Covid, continua a crescere l'imprenditoria immigrata in Italia. Secondo la Fondazione Leone Moressa, che ha fotografato la situazione al 31 dicembre 2021, gli imprenditori nati all'estero sono 753.064 e per la prima volta raggiungono l'incidenza del 10% rispetto al totale. Se si analizzano gli ultimi dieci anni, emerge la differenza tra nati in Italia (-8,6%) e nati all'estero (+31,6%). Anche nel 2021, nonostante il protrarsi dell'emergenza sanitaria, il numero è aumentato (+1,8%), mentre quello dei nati in Italia è rimasto invariato.

Cina ancora primo paese, rallenta il Bangladesh

Nel 2021 la Cina si conferma il primo paese (76.417 imprenditori), in lievissima crescita rispetto all’anno precedente (+0,7%). Anche la Romania conta più di 70 mila imprenditori. Nell’ultimo anno gli aumenti più significativi si sono registrati tra le comunità dell'Est Europa: Romania (+2,6%), Albania (+7,2%), Moldavia (+10,7%), Ucraina (+6,6%). In crescita anche Pakistan (+5,2%) e Nigeria (+3,7%). Rallenta invece il Bangladesh (-0,3%), che negli ultimi dieci anni aveva registrato un raddoppio dei propri imprenditori.

Loading...

Tra tutti gli immigrati nati in Macedonia presenti in Italia, uno su due è un imprenditore

Confrontando gli imprenditori per ciascun Paese con la popolazione in età lavorativa nata nello stesso Paese , è possibile calcolare il “tasso di imprenditorialità” per ciascuna comunità. Tra i nati in Italia, gli imprenditori sono il 20,8% rispetto alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni). Tra i nati all’estero, questo valore è decisamente più basso (13,9%). Tuttavia, tra i nati all'estero la situazione è molto variegata: il record spetta alla Macedonia, con un tasso del 52,9%. Ciò significa che, tra tutti gli immigrati nati in Macedonia presenti in Italia (in età lavorativa), uno su due è un imprenditore. Superano il 30% anche Cina, Russia, Turchia e Bangladesh, mentre sono fortemente al di sotto della media Romania (8,2%), India (7,5%) e Brasile (8,1%).

Il commercio è il comparto con più imprenditori stranieri

Il settore con più imprenditori nati all'estero è il Commercio, con oltre 240 mila imprenditori (32,1% del totale). Seguono Servizi e Costruzioni, rispettivamente col 23,6% e il 22% del totale. Per quanto riguarda l'incidenza dei nati all'estero per settore, i valori massimi si registrano nelle Costruzioni (16,5%), nel Commercio (13,5%) e nella Ristorazione (12,4%). Nell'ultimo anno sono aumentati tutti i settori ad eccezione del Commercio; l'incremento maggiore si è registrato in Agricoltura e Costruzioni, con oltre il 4%.

In Trentino Alto Adige la crescita maggiore di imprenditori stranieri nell’ultimo anno

La prima regione per numero di imprenditori stranieri è la Lombardia, con poco meno di 160 mila unità (oltre un quinto del totale nazionale). In questo caso, la componente immigrata rappresenta l'11,7% dell'imprenditoria complessiva. La seconda regione è il Lazio, con oltre 85 mila imprenditori. Seguono poi tre regioni con oltre 60 mila imprenditori stranieri: Toscana, Emilia-Romagna e Veneto. L'incidenza maggiore si registra in Liguria (13,2%), Lazio e Toscana (entrambe a 12,9%) e generalmente è superiore alla media nelle regioni del Centro-Nord.Nell'ultimo anno gli imprenditori immigrati sono aumentati in quasi tutte le regioni ad eccezione del Lazio, e ben 9 regioni hanno registrato incrementi maggiori del 3%. La crescita maggiore si è registrata in Trentino – Alto Adige (+5,7%).