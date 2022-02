Negli ultimi trent’anni sempre meno chiese e sacerdoti

Meno fedeli e sacerdoti

Il calo costante delle parrocchie trova facile spiegazione in due fenomeni che viaggiano paralleli: la riduzione del numero dei fedeli e quello dei sacerdoti. Mentre il primo è molto difficile da quantificare – la percentuale dei battezzati rispetto alla popolazione non è significativa, e meno di un quarto della popolazione si dichiara praticante – quello dei preti è chiaro: nel giro di trent’anni il numero dei sacerdoti operanti in Italia è diminuito del 16,5 per cento. Erano 38.209 nel 1990, sono scesi a circa 32mila, oltre 6mila in meno. Una riduzione che solo in parte è stata compensata dall’ingresso in Italia di un sempre maggior numero di sacerdoti stranieri al servizio delle diocesi italiane, che sono passati da 204 nel 1990 a 2.631 nel 2020.

Questi i dati generali. Poi è necessario andare a vedere come il fenomeno incide sulla presenza delle parrocchie, oltre 25mila a livello nazionale, distribuite su 226 diocesi. C’è un numero medio di abitanti (non di fedeli praticanti) per parrocchia che oscilla tra 1.500 e 3.200, a seconda della regione, ma le medie spesso dicono poco. Infatti – per esempio – a Roma ci sono parrocchie che servono un bacino anche di 20mila persone. Al contrario ci sono aree del Paese, rurali e montane, quasi completamente disabitate e dove le parrocchie sono chiuse da anni.

Le Unità Pastorali

Quindi il numero di parrocchie che scende non rappresenta in tutto il fenomeno, che è molto più esteso. Qualche aggiustamento operativo è stato messo in atto con la costituzione di Unità Pastorali, un insieme di parrocchie vicine e affini per territorio e condizioni di vita degli abitanti, affidate a un unico parroco, ma dal punto di vista giuridico restano in vita tutte le parrocchie, che quindi risultano sulla carta.

Insomma, ci sono certamente più parrocchie che parroci, e l’apporto dei sacerdoti non italiani è importante, anche se giuridicamente va fatta una precisazione, prevista dal Concordato: i parroci per legge devono essere cittadini italiani, quindi molti presbiteri stranieri (in Italia per studiare e forse in attesa di rientrare nei loro Paesi) celebrano la messa e amministrano i sacramenti, ma con una funzione di collaboratori.