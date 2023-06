Negli USA biocarburanti per auto e camion da latte e vodka

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Dairy Distillery con sede ad Almonte, in Ontario, e la Michigan Milk Producers Association (MMPA) lanciano un’iniziativa congiunta per trasformare un sottoprodotto lattierocaseario in etanolo utilizzabile come biocarburante per auto e camion. La Dairy Distillery ha sviluppato una tecnologia per trasformare il permeato di latte in vodka, un prodotto chiamato Vodkow. Questo uso del permeato di latte ha attirato l’attenzione della MMPA, il cui stabilimento di Constantine (Michigan) produce 14.000 tonnellate all’anno di latte permeato, che viene utilizzato per l’alimentazione animale.

Cercando di creare più valore per i suoi membri produttori di latte, MMPA ha collaborato con Dairy Distillery per costruire un impianto per trasformare il suo permeato di latte in 2,2 milioni di galloni (8,3 milioni di litri) di etanolo per l’uso in auto e camion. Secondo quanto riferito dal Crain’s Detroit Business, quella quantità di etanolo, se miscelata con la benzina, può compensare 14.500 tonnellate di carbonio all’anno, riducendo l’impronta di carbonio del latte lavorato a Constantine del 5%. «Sono stato ispirato dai produttori di latte MMPA e dal loro impegno per la sostenibilità. L’utilizzo di un sottoprodotto del latte per ridurre l’impronta di carbonio dei prodotti lattiero-caseari è un’innovazione che darà un contributo significativo all’obiettivo di emissioni nette zero di carbonio di MMPA» spiega il CEO di Dairy Distillery Omid McDonald. La produzione di etanolo presso l’impianto da 40 milioni di dollari è prevista per l’inizio del 2025. Il progetto ha ricevuto 2,5 milioni di dollari di finanziamenti dal Michigan Strategic Fund.