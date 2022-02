Negli Usa ci sono anche 80 milionari con meno di 26 anni

Per la Gran Bretagna, la suddivisione territoriale evidenzia che i contribuenti che hanno reddito superiore a un milione di sterline risiedono praticamente in Inghilterra: 17mila sul totale di 18mila milionari. I restanti mille se li dividono – ma le statistiche non indicano le rispettive quote – il Galles, la Scozia e l’Irlanda del Nord.