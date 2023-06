«Negli Usa la ricerca è competizione, lavoro in team e valorizzazione del singolo»

Misale è piccola di statura. Ha le fattezze di chi arriva da quel pezzo di Mediterraneo scosceso e di montagna che è la Calabria: «La mia famiglia è di Palmi, una città di quindicimila abitanti vicino a Gioia Tauro. Mio padre Michele era geometra all’ufficio tecnico comunale. Mia madre Grazia è casalinga. A Palmi mi sono diplomata al liceo linguistico. Era una scuola sperimentale. Studiavamo tedesco, francese e inglese e, in più, le materie scientifiche con i programmi del liceo scientifico. Mi sono sempre sentita attratta dal fare tante cose diverse: per questo scelsi il linguistico e non il classico o lo scientifico. La mia famiglia ha propaggini in Piemonte. In molti, dalla Calabria, sono emigrati qui nel Secondo dopoguerra. I miei parenti si sono stabiliti a Chivasso per lavorare alla Fiat e alla Lancia. Dopo le superiori, per me e le mie sorelle, è stato naturale venire qui».

Lei è tornata, per qualche giorno, a Torino per partecipare al convegno annuale della European Association for Cancer Research. Racconta Misale: «Qui casa mia affacciava sui Giardini Reali. Ho studiato biologia molecolare all’università di Torino e, poi, ho preso il dottorato in medicina molecolare a Candiolo. Mia sorella Claudia, che adesso fa la computer scientist al Watson Institute dell’Ibm a Yorktown Heights, non distante da New York, dopo la laurea a Cosenza ha frequentato il dottorato a Torino. Mia sorella Luna si è formata come tecnica della riabilitazione psichiatrica all’ospedale San Luigi di Orbassano».

Sandra sceglie gli gnocchi alle vongole veraci con zucchine alla mentuccia e acqua di zafferano. Io, invece, prendo gli agnolotti del plin di carne e verdure al burro fuso e salvia. Parla con lentezza, ma all’improvviso accelera le parole, con la vocalizzazione aspirata di chi è cresciuto in Calabria. Lei è, appunto, una biotecnologa molecolare. Nella costruzione della sua identità professionale e intellettuale è una manager della scienza e della ricerca, perché ha dovuto sviluppare una attitudine combinatoria fra l’oncologia, la genetica, la farmacologia e la biologia cellulare: «Una attitudine combinatoria fra le idee e fra le persone. La mia funzione è quella del nodo: un nodo che tiene insieme il laboratorio, l’industria e la clinica».

Sandra conosce l’America nella sua fisiologia più intima: «L’intero sistema americano della ricerca ha un elevato grado di competizione e allo stesso tempo una forte vocazione alla cooperazione fra team che operano in settori complementari e sovrapposti. Esiste una valorizzazione dell’individuo che prescinde da chi tu sia, da dove tu venga, con chi tu abbia studiato». Non ne ha, però, una visione retorica e acritica. Nemmeno adesso che ha ottenuto, negli Stati Uniti, una posizione di primo piano: «Quando sono arrivata all’Harvard Massachusetts General Hospital avevo uno stipendio maggiore rispetto a quello di Candiolo, ma il costo della vita era tanto più alto a Boston rispetto a Torino che, per me, non era cambiato nulla». E, peraltro, riconosce le differenze culturali: «In Italia, e in generale in Europa, esiste una coralità nella vita di laboratorio che trovo molto bella. All’inizio, negli Stati Uniti, non capivo perché, al mattino, quasi non mi salutassero quando arrivavo al lavoro. Andare a cena a casa dei colleghi è una eccezione. Può accadere, ma dopo molto tempo. E solo se si è creato un legame speciale. So che sembrano cose minime, ma queste diversità sono significative e, soprattutto all’inizio, possono provocare solitudine».

Allo stesso tempo, dopo anni negli Stati Uniti, sottolinea la validità di alcuni elementi culturali della società americana: «Negli Stati Uniti vengono rimarcati valori e comportamenti con una intensità che, a noi europei, paiono eccessivi. Io non ho un carattere radicale. Ma devo dire che trovo importante la tensione a favore di molti diritti civili. Ogni nostro gesto ha un contenuto politico. La scienza ha un significato politico. L’organizzazione del mio team risponderà a criteri di inclusione a favore delle minoranze e delle donne che consentiranno comunque la conservazione degli standard di qualità e di competenza. Nella ricerca, come in molti campi della società, lo sbilanciamento a favore del maschio bianco americano è stato troppo duraturo e troppo consistente. Non sono a favore dei massimalismi. Ma credo che sia corretto operare dei riequilibri. E, questo, sarà un segno distintivo del mio laboratorio».