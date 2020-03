Negozi di abbigliamento chiusi: ecco le contromisure indispensabili L'amministratore delegato del gruppo Ovs lancia l'allarme sull'impatto dell'emergenza e chiede interventi ad hoc di Stefano Beraldo

(Boggy - stock.adobe.com)

3' di lettura

Le aziende del settore commercio abbigliamento e accessori, in cui operano grandi e piccole realtà prevalentemente italiane, e oltre 200mila lavoratori, sono tra quelle che subiscono il peggior impatto dall’emergenza. Non capiamo pertanto perché siano a oggi escluse dai settori o filiere meritevoli di particolare tutela previste nel Decreto “Cura Italia”.

Queste aziende hanno infatti visto azzerarsi gli incassi per l’obbligo di chiusura, ma mentre alberghi, ristoranti, bar potranno sospendere gli acquisti di materie prime cristallizzando la loro situazione, quelle del nostro settore non possono bloccare la maggiore voce di costo, ossia gli acquisti o la manifattura dei prodotti per la stagione primavera/estate. Questo aspetto, che sinora il nostro legislatore sembra non aver colto, determina una condizione di totale squilibrio finanziario.

E anche sospendendo molti pagamenti, la scadenza delle lettere di credito relative alle merci prodotte e acquistate non può essere fronteggiata da alcuna fonte di incasso. Se manca la cassa a noi ne soffre tutta la filiera, con la conseguenza che i più deboli non resisteranno. Tutto ciò va evitato, con la consapevolezza che aziende come Ovs, in buone condizioni, già a partire dalla seconda parte dell’anno saranno in grado di iniziare un recupero di liquidità e di redditività.

Chiediamo quindi innanzitutto di inserire il nostro settore all’interno delle filiere in crisi, con le medesime disposizioni di tutela e che lo slittamento dei versamenti fiscali e contributivi a maggio venga spostato almeno a settembre.

Inoltre, occorre rimuovere una anomalia grave del sistema impositivo che ci penalizza enormemente e in modo ingiusto, ossia il pagamento dell’Iva in dogana. Nei mesi scorsi e nei prossimi le aziende del nostro settore hanno versato e verseranno Iva su merci che non sono state e non saranno vendute. Occorre sospendere immediatamente questo meccanismo, che in tempi normali funziona bene, ma che in quelli attuali è perverso.