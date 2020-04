Negozi chiusi, BDroppy è la nuova piattaforma b2b per le calzature italiane Accordo Assocalzaturifici e Brandsdistribution per il lancio di BDroppy: i brand italiani possono raggiungere rivenditori di tutto il mondo senza spese di pubblicità e marketing di Redazione Moda

I marchi italiani delle calzature approdano su una piattaforma multicanale che li traghetta online in tutto il mondo dopo l'accordo tra Assocalzaturifici e Brandsdistribution per il lancio di BDroppy, grazie alla quale potranno raggiungere migliaia di dropshipper per vendere i propri prodotti a milioni di consumatori. In oltre 50 paesi, dall'America all'Inghilterra, dalla Germania alla Spagna.



Obiettivo della nuova piattaforma è mettere a disposizione di marchi e rivenditori il know how di Brandsdistribution, azienda di intermediazione che ha alle spalle 12 anni di esperienza, 450mila rivenditori iscritti nel mondo e oltre 100 milioni di euro di vendite realizzate.

«In questo momento segnato dall'emergenza epidemiologica Covid-19 -spiega Siro Badon, presidente Assocalzaturifici - che ha portato alla chiusura temporanea dei negozi di calzature e abbigliamento, la collaborazione con Brandsdistribution per portare sulla piattaforma digitale b2b BDroppy i marchi calzaturieri italiani può rappresentare una concreta opportunità per le molte nostre imprese che vantano prodotto di eccellenza ma che non hanno le risorse per emergere autonomamente nell'universo online. I nostri marchi potranno vendere direttamente i prodotti ottimizzando al massimo gli investimenti pubblicitari e di marketing, sfruttando il volano di una piattaforma consolidata come Brandsdistribution in cui operano 450mila operatori, tra retailer e digital vendor».

L'accordo rappresenta una sfida sul terreno tecnologico per molte Pmi e per il retail che non può più limitarsi alla sola esperienza fisica. E rappresenta un volano per ridurre gli stock accumulati in questo periodo.

«Quando abbiamo lanciato BDroppy – dichiara Carlo Tafuri, Coo di Brandsdistribution - l'intento era quello di offrire a marchi e rivenditori un aiuto concreto per ampliare i propri confini, approdando su una piattaforma worldwide. Chi sceglie BDroppy può iniziare a vendere on line in tutto il mondo molto velocemente, senza investimenti di marketing, potendo contare sul database, sull'esperienza e sul lavoro quotidiano della nostra azienda».