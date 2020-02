Negozi sfitti: slitta al 30 settembre la domanda per gli incentivi per riaprirli Sono 7.390 i Comuni sotto i 20mila abitanti che potranno usufruire del beneficio previsto dal decreto Crescita di Nicoletta Cottone

Il più piccolo è Monterone,comune lombardo in provincia di Lecco, che conta 33 abitanti, mentre il più grande è Casarano, comune pugliese in provincia di Lecce, che di abitanti ne ha 19.976. Sono 7.390 i Comuni sotto i 20mila abitanti che potranno usufruire dell’incentivo previsto dal decreto Crescita, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, per riaprire i negozi sfitti. Ora il milleproroghe, con un emendamento del vicepresidente della commissione Finanze, Alberto Gusmeroli, commercialista e deputato della Lega, sposta - solo per quest’anno - al 30 settembre la data di presentazione della domanda per usufruire dell’incentivo. Gusmeroli ha promosso la norma entrata in vigore il 1° gennaio 2020, nel decreto crescita, sull’onda di una iniziativa varata nel 2014 nel comune di Arona, di cui è sindaco dal 2010.

Cosa prevede la norma del decreto crescita

L’agevolazione, che ha l’obiettivo di promuovere l’economia locale, prevede, dal 1° gennaio 2020, un contributo per quattro anni, rapportata alla somma dei tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno precedente. Viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale nel corso dell’anno e per i tre anni successivi. Spetta per la riapertura di un negozio sfitto da almeno sei mesi, in un comune con meno di 20mila abitanti. «È una norma - spiega Gusmeroli - contro lo spopolamento dei piccoli centri urbani . L’ho chiamato incentivo modello Arona perché è una norma figlia dell’esperimento avviato ad Arona nel 2014 che ha consentito la riapertura di una ventina di esercizi commerciali. In un Paese dove i negozi chiudono in centro come in periferia, è una opportunità per aiutare il ripopolamento non solo dei centri storici, ma anche delle piccole frazioni dove i negozi scarseggiano».

Le esclusioni

L’agevolazione riguarda solo gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita. Sono escluse le attività di compro oro, le sale scommesse o quelle che hanno slot machine o videolottery. Sono eslusi dall’agevolazione i subentri e le aperture e riaperture di attività esercitate in precedenza.

I beneficiari

Le agevolazioni spettano agli esercenti in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento delle attività, che procedono all’ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. La norma specifica che in caso di ampliamento il contributo spetta solo per la parteampliata (si intende la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell’anno in cui si chiede l’agevolazione).



La misura del contributo

Il contributo è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo. «La cosa interessante - sottolinea Gusmeroli - è che ad Arona l’incentivo è stato pubblicizzato dalle agenzie immobiliari negli annunci di affitto dei locali. Uan chance in più per far ripartire l’economia locale».