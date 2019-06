Negozi vuoti e sfitti, così la crisi delle catene commerciali impoverisce Londra

Di recente il grande magazzino ha alzato bandiera bianca: anticipato da ben tre allarmi utili (il campanello d'allarme per la Borsa) nel giro di un anno, a maggio ha chiesto il concordato (la procedura inglese è CVA, sigla che sta per company voluntary agreement): l’anticamera del fallimento.

Il palazzo proprio accanto a Debenham's è un altro grande magazzino: si chiama House of Fraser. Nome diverso, ancora la stessa musica. House of Fraser è finita in tribunale lo scorso anno. Altri 50 metri più avanti ed è la volta di un altro grande magazzino: John Lewis che sta meglio degli altri due, nel senso che non è finito in tribunale, ma è comunque in grossa difficoltà.

All'angolo di Oxford Street inizia Hyde Park e proseguendo all'angolo opposto del parco si arriva a High Street Kensington, altra via dello shopping. Niente turisti, però, qui; è un quartiere residenziale di alta borghesia e ricconi. La scena è ancora una volta uguale: vetrine vuote. A metà della via ci sono addirittura negozi chiusi, uno attaccato all'altro, tutti con su il cartello “For Lease” (Affittasi).

Ancora solo 2 o 3 anni fa, quel cartello non sarebbe rimasto appeso per più di una settimana: c’era la fila, a prezzi esagerati, per strapparsi di mano uno spazio commerciale a Kensington.

Nel centro di Londra i negozi chiudono a una velocità che spaventa. Chiudono le vetrine di grandi catene, non i negozietti di quartiere.



Chi fermerà la musica?

Chi è stato adolescente negli Anni ’80 ricorda branchi di ragazzi da tutta Europa, quelli che in estate le famiglie spedivano a fare le vacanze studio in Inghilterra, si fiondavano nel negozio Tower Records di Piccadilly Circus. L'insegna gialla era una sorta di faro: c'erano tutti i dischi dei cantanti che si vedevano nei primi videoclip in tv, in Italia era l'epoca di Deejay Television.