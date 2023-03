Negoziazione assistita alternativa alla conciliazione in sede protetta

Se la negoziazione si conclude con un accordo, l’atto beneficia del regime di stabilità protetta previsto dall’articolo 2113 del Codice civile, e quindi diventa inoppugnabile sin dalla sua sottoscrizione, al pari delle altre conciliazioni raggiunte in sede protetta.

La riforma precisa che ciascuna parte deve essere assistita da un avvocato, escludendo quindi la possibilità che entrambe si rivolgano allo stesso legale, e aggiunge la possibilità, se le parti lo ritengono, di farsi assistere anche dai rispettivi consulenti del lavoro. Si tratta di figure professionali che non sono scelte a caso dal legislatore: già oggi, nella prassi, gli accordi conciliativi sono preparati e negoziati, prima della convalida in sede protetta, dai legali delle parti o dai loro consulenti del lavoro. Gli avvocati e le parti hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento. Inoltre, i legali e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite, salvo eccezioni, e non possono essere nominati arbitri in base all’articolo 810 del Codice di procedura civile nelle controversie che hanno lo stesso oggetto o sono connesse.

A tutti i partecipanti al procedimento si estendono le garanzie previste per il difensore dal Codice di procedura penale. La procedura si conclude con una comunicazione dell’accordo raggiunto a una commissione di certificazione: un adempimento di carattere meramente formale, che non condiziona in alcun modo l’efficacia e la validità dell’intesa, né legittima un controllo di natura sostanziale in capo alle commissioni che ricevono gli accordi.