Nei bilanci degli Ets la «mina» delle donazioni

Tra le attività diverse, peraltro, sono stati inseriti i contributi non corrispettivi da enti pubblici o da privati, ma non è chiara la ragione per la quale un privato dovrebbe elargire donazioni per lo svolgimento di attività diverse (per loro natura sempre commerciali). L’allocazione delle entrate di natura donativa – proprie della raccolta fondi ex articolo 7 – nelle attività di interesse generale e in quelle “diverse” ha forse origine nella convinzione che le entrate debbano essere riportate nel bilancio per destinazione e non per natura. Che le attività svolte in base agli articoli 6 e 7 siano al servizio di quelle dell’articolo 5 (attività di interesse generale) è scritto già nella norma: pertanto, non esistono donazioni che non siano destinate a sostenere l’attività di interesse generale. Se un Ets coprirà i costi di una specifica attività di interesse generale con una sponsorizzazione (attività diversa), quest’ultima rimane per natura un’attività diversa e come tale dovrà essere rappresentata.

La non corretta allocazione di queste tipologie di entrate nello schema di bilancio potrà provocare seri danni nell’applicazione pratica della norma. Ad esempio, all’articolo 79, comma 2 si riporta il calcolo che l’Ets dovrà fare per sapere se ogni singola attività svolta abbia natura commerciale (Ires) oppure no. Ritenere che tra gli “apporti economici” (che pesano a favore della commercialità) possa considerarsi anche il 5 per mille vuol dire smentire la natura dell’entrata e l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale, quando, nella sentenza 202/2007 ha chiarito che il finanziamento con il 5 per mille del non profit è «direttamente ascrivibile alla volontà del contribuente».