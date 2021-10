Nei capoluoghi finisce 6-3 per il centrosinistra dopo il primo turno. Nove al ballottaggio Al secondo turno i candidati del centrodestra partono in vantaggio in cinque Comuni, quelli del centrosinistra in quattro. Oltre a Sala (Milano) confermati i sindaci uscenti di Grosseto e Pordenone

