Nei conti boom delle pensioni, 100 miliardi in più del 2012

LA STORIA E LE PREVISIONI

Quest’anno raggiungono i 167,1 miliardi, con un aumento decennale del 26,3% nominale e del 10,3% reale, al netto dell’inflazione. E proprio l’inflazione, che ora domina il quadro macroeconomico dopo una sostanziale assenza, solleva qualche incognita non irrilevante sulle prospettive appena tracciate dalla Nadef, che per i prossimi tre anni prevede una riduzione di 4,2 miliardi (-2,5%) nel valore assoluto di questa voce di spesa.

Le decisioni sul programma

Molti dei segni «meno» che affiancano le previsioni della Nadef nelle tabelle sulle spese si spiegano in realtà con il fatto che il documento si limita al tendenziale «a legislazione vigente», e lascia com’è inevitabile al prossimo governo le decisioni sul programma.

Nasce da lì per esempio la curva in discesa degli stipendi dei dipendenti pubblici. Dopo un 2022 caratterizzato dal rinnovo dei contratti (mancherà solo la scuola) e quindi dalla gobba degli arretrati, i «redditi da lavoro dipendente» nella Pa scenderebbero in tre anni dell’1,2%. Ma una parabola del genere deve vedersela con una nuova tornata contrattuale (quelli appena firmati o in trattativa riguardano il 2019/21) e con l’esigenza sollevata dal Pnrr del «rafforzamento amministrativo» di una Pa impoverita da un decennio di stenti. Evidenziati, anche questi, dalla storia recente dei conti pubblici: fra 2012 e 2022 il totale dei salari pubblici è rimasto fermo in termini reali (-0,1%) e ha visto scendere il proprio peso sul Pil dal 10,6% al 9,9%. Con una nuova stasi triennale arriverebbe all’8,7%.

LA STORIA E LE PREVISIONI (Nota: Le somme complessive tengono conto degli arrotondamenti. Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Mef)

La «legislazione vigente» traccia una linea simile, dovuta a ragioni analoghe, per la spesa sanitaria, cresciuta però del 20,9% (+6,1% reale) rispetto al 2012. E spinge al ribasso anche le uscite per il welfare non pensionistico e per le «altre spese correnti» spesso collegate agli aiuti anticrisi.

Tutte queste dinamiche sono destinate in realtà a essere modificate dalle prossime misure, perché oltre al rinnovo dell’impegno contro il caro bollette sarà forse complicato non prevedere almeno l’avvio del finanziamento dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici in tempi di inflazione galoppante. Ma sono essenziali per calcolare un deficit in ribasso al 3,4% del Pil.