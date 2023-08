Fondi pensione, la cabina di regia affidata ad Assoprevidenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un emendamento al decreto legge 98/2023 sono state trasferite ad Assoprevidenza le attività assegnate, dal Dl 124/2019, al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, denominato Previdenza Italia.

In base al decreto di quattro anni fa, il comitato avrebbe dovuto fornire supporto al ministero del Lavoro per favorire gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle Pmi, nonché supportare soggetti interessati fornendo analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle Pmi. E, ancora, attivare e coordinare azioni per favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei fondi pensione, nonché promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare per favorire la crescita del numero di aderenti.

L’emendamento stabilisce che tutte queste azioni siano assegnate ad Assoprevidenza, associazione italiana per la previdenza complementare, con assegnazione dei relativi fondi (1,5 milioni per il 2020 e 2 milioni di euro dal 2021 al 2034) prima destinati a Previdenza Italia (creato nel 2011). La programmazione e la rendicontazione delle risorse dovranno essere oggetto di un decreto interministeriale Lavoro-Economia.

L’emendamento è stato presentato da Italia Viva (primo firmatario il deputato Antonio D’Alessio) ed è simile a quello al Dl 34/2023 dello stesso onorevole ma non approvato.

La decisione ha suscitato le critiche del mondo sindacale e del Partito democratico.