Parodi (procura di Torino): nei grandi uffici risorse non adeguate alle tutele

«L’audizione della persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato ha un alto valore simbolico ed è corretto individuare delle soluzioni perché venga eseguita in modo completo e sostanziale. Ma bisogna tenere presente che quando in Procura una persona offesa non viene sentita nei termini, a volte, è perché non si riesce; e, dato che le risorse sono limitate, si privilegiano altre attività per tutelare chi è in pericolo».

Mette l’accento sul nodo risorse Cesare Parodi, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino e coordinatore del gruppo Reati contro le fasce deboli.

È vero, come afferma la relazione illustrativa alla legge 122/2023, che il termine dei tre giorni per sentire le persone offese non sempre viene rispettato?

Il tema si pone, soprattutto nei grandi uffici: il numero delle segnalazioni per cui deve essere disposta l’audizione entro tre giorni è elevato e le risorse non sono adeguate. La persona offesa viene sempre sentita dalla polizia giudiziaria, che viene formata per farlo, e nei casi più gravi dal magistrato. Ma occorre valutare caso per caso: non sempre risentire la persona offesa è proficuo dal punto di vista investigativo; può essere più utile cercare documenti o testimonianze per raggiungere il vero obiettivo delle norme contro la violenza domestica e di genere, che è la tutela effettiva delle persone offese.

La nuova legge è un aiuto?