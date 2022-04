Nei meandri di Siena, a tu per tu con Ambrogio Lorenzetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I bimbi senesi insegnano ai loro coetanei inglesi a spingere avanti i barberi, le biglie delle contrade, condividendo con loro i ciaccini, le morbide focacce, sotto le arcate gotiche ogivali della millenaria Fontebranda. Sembra una scena antica, eppure si rinnova in questa primavera di grandi, antiche novità per Siena, che si appresta a rivivere, dopo due infiniti anni di rinuncia, la magia e la passione del suo palio, in programma il 2 luglio e il 16 agosto prossimi.

Se all'Accademia Musicale Chigiana, ospitata in quel duecentesco Palazzo Chigi Saracini dalle cui finestre, quando era formato dalla sola torre edificata dalla famiglia Marescotti, fu annunciata al popolo la vittoria della battaglia di Montaperti, i concerti continuano ad affascinare, gli americani hanno ripreso la loro relazione di amore con Piazza del Campo: consumano l'aperitivo al Bar del Palio, prenotano la propria camera con vista sullo spazio pubblico a forma di conchiglia più famoso del mondo garantita dal soggiorno a Palazzo Giorgi e al Palazzetto Rosso (le sue stanze ospitano anche mostre temporanee), così come nella charmant Torre di Roccabruna.

Loading...

Aperitivo a Piazza del Campo

Dall'Osteria Le Logge alla Bottiglieria Salefino per il cibo di qualità

Il cibo a Siena è una questione di stile e insieme di gusto, che coinvolge tutti i sensi: ecco, dunque, il piacere di mangiare i piatti della tradizione in una scenografia avvolgente come alla Compagnia dei Vinattieri e alla Bottigliera Salefino, o in quella antica farmacia che era l'Osteria Le Logge, che si accompagna al desiderio di consumare piatti ruspanti all'aria aperta, sotto i contrafforti che sembrano archi, al riparo di volte materne quali all'Osteria Il Grattacielo. Ci si può poi perdere nei vicoli stretti o irsuti, sbucare sulla Piazza del Mercato, dinnanzi alla Basilica di San Francesco, sotto i Bastioni della Fortezza medicea, per poi entrare dentro questa Cittadella cinquecentesca dove i bambini rincorrono un pallone e gli adulti leggono al sole.

Da lì si può compiere una passeggiata romantica sino a Porta Fontegiusta e Porta Camollia, avventurarsi al Passeggio della Lizza, dove alla fine del ‘500 si svolgevano i tornei equestri, farsi nuovamente ingarbugliare nella matassa di vicoli del centro storico, sbrogliando la questione della posizione dal Fornaio il Magnifico dove, assaggiando ricciarelli, pan co' Santi, addentando il mitico panforte alle mandorle dolci intere, al cedro e scorze di arance candite, ostie di amido, miele e spezie, si viene edotti sulla tradizione della panificazione.

I cunicoli in arenaria del Museo Archeologico

Con Casanova, Galilei e Freud a spasso per la città

Da sempre attrazione irresistibile per uomini di lettere e di scienze - Galileo Galilei osservava le stelle dal Palazzo delle Papesse, a Sigmund Freud appariva in sogno Porta Romana dopo la sua visita del 1897, mentre Giacomo Casanova non ebbe la sua solita fortuna amorosa con la marchesa che abitava Palazzo Chigi Zondadari -, Siena riserva infinite bellezze artistiche: il suo Museo Archeologico ha da poco riaperto nei meandri di quel Complesso di Santa Maria della Scala che sorge sulla collina della Cattedrale con almeno sette livelli architettonici (gli affreschi del Pellegrinaio permettono di essere traslati dentro la quotidianità della Siena del XIV secolo, le conturbanti statue di Acca Larenzia e della Rea Silvia di Jacopo della Quercia, destinate come gli altri rilievi originali alla Fonte Gaia di Piazza del Campo, non mancano mai di ammaliare). Percorrendo le sue vene di tufo e arenaria si scoprono sarcofagi, steli funerarie, manufatti di oreficeria, monete: è la medesima, archeologica emozione che si prova attraversando il percorso sotterraneo dei Bottini, le gallerie sotterranee dell'acquedotto medievale caratterizzate da scultoree incrostazioni di arenaria.