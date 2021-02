Nei mercati Coldiretti coinvolte 12mila aziende, giro d’affari da 3,5 miliardi

Così sale la marginalità

Ma al di là dei pur significativi numeri, la rivoluzione dei mercati a km 0 ha innescato un’altra importante inversione di tendenza quella della “marginalità agricola”. Infatti fino ai primi anni 2000 i produttori agricoli erano spesso schiacciati all’interno della filiera (anche a causa della loro polverizzazione e quindi dello scarso potere contrattuale) dallo strapotere della distribuzione soprattutto organizzata. Sotto questo aspetto i farmer’s markets hanno consentito di riequilibrare, se non i rapporti di forza, almeno i margini di guadagno per i produttori, in più non sottraendo risorse ad altri anelli della filiera ma semplicemente valorizzando maggiormente la produzione agricola.

Leggi anche Non si ferma la corsa del carrello della spesa alimentare: 2020 anno record

«Per dare la cifra del successo di Campagna amica – ha commentato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini – basterebbe dire che i mercati degli agricoltori sono ormai entrati nei libri di scuola e nei disegni dei bambini, testimonianza di un percorso che in appena un decennio ha avuto un impatto rilevante sulla società italiana dal punto di vista economico e culturale. I mercati contadini promossi da Coldiretti hanno cambiato la vita di migliaia di imprese che nella vendita diretta hanno trovato un canale distributivo alternativo. Ma i Farmer’s markets hanno avuto un impatto anche sulla vita di milioni di italiani, contribuendo a cambiare non solo le abitudini di consumo ma anche la stessa percezione del cibo. Un mutamento culturale che si è tradotto in una nuova sensibilità verso le tematiche dell’origine italiana, della sostenibilità, della qualità, della stagionalità e del legame con il territorio e che può fornire un importante contributo alla svolta Green del Paese annunciata dal premier Mario Draghi».

«Km Zero», l’origine di un brand di successo

Per i diversamente giovani l'espressione “km zero” fa venire in mente il mondo delle concessionarie auto, con vetture immatricolate nell'ultimo scorcio dell'anno spesso dallo stesso rivenditore per rispettare gli obiettivi di vendita e poi rivendute l'anno immediatamente successivo con congruo sconto anche se nuove e, appunto, con zero chilometri percorsi.

Ma ormai pochi ne conservano la memoria e per molti “km 0” è invece il fortunatissimo slogan che ha accompagnato il boom dei mercati dei contadini dove vengono venduti prodotti raccolti nelle immediate vicinanze.

Ma soprattutto si tratta dello slogan che ha identificato quella che è di gran lunga la più grande operazione di marketing agricolo che si ricordi, con annessa creazione di valore per prodotti fino a non molti anni fa ancorati alla turbolenta e poco remunerativa dimensione della commodity.

«A un convegno a Bologna – racconta Sandra Chiarato, responsabile comunicazione della Coldiretti Veneto da tanti indicata come l'ideatrice dell’espressione “km 0” – sentii un relatore parlare di un viaggio in Cornovaglia e della scoperta che da quelle parti si stava diffondendo la moda dei ristoranti a km 100, ovvero nei quali venivano serviti prodotti realizzati in un raggio di soli 100 chilometri. Contattai i due giornalisti britannici che ne stavano curando una guida che subito mi dissero: «ma voi in Italia non avete bisogno del km 100, voi potete fare il km 0». Fu un'illuminazione.