Nei Nidi artistici e orto contadino del Su Gologone Hotel a Oliena

Sos Nidos ovvero i nidi design nel bosco tra l'ovile in ginepro, gli ulivi, i lecci, sotto il Supramonte di Oliena è l'ultima creazione di Giovanna Palimodde e del suo Su Gologone Experience Hotel. Le cene nell'orto, vero e ben coltivato dal fido Gianni, accanto al Giardino di succulente, al Terrazzo dei Desideri in cui guardare le luccicanti stellate, in un'atmosfera country barbaricina hanno attirato di recente anche Tom Cruise. Al Nido del pane si assaggiano le focacce e la carta da musica preparata nella cucina celeberrima per la bontà del porceddu e la gentilezza del personale. La collezione di acquasantiere, bertulas e collanas, così come le maschere fanno di questo hotel un'autentica galleria di arte antica sarda: sarebbe piaciuto a Frida Kahlo l'ingresso a mo' di fazenda messicana, le stanze tutte diverse arredate come opere d'arte e appunto vedere Giovanna che lassù nelle botteghe, accanto al panoramico Bar Tablao, dipinge a mano ogni oggetto, dai cuscini ai tessuti. In jeep si va scoprire il Monte Corrasi, il sito di Tiscali, senza dimenticare il vicinissimo mare ogliastrino.

