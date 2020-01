Nei radar dei private equity le selle da ciclismo Royal

Tanti i campioni che utilizzano i suoi marchi; a cominciare dall’ultimo trionfatore del Tour de France, Egan Bernal. Ma nella bacheca l’azienda può annoverare anche le vittorie in diversi campionati del Mondo, Giri d’Italia e Vuelta. Tra i marchi iconici ci sono l’italiano Fi’zi:k, creato in casa,o leader nel mondo per selle, scarpe e accessori, che fornisce i prodotti al team Ineos del campione Egan Bernal. Ma nel portafoglio ci sono anche i brand americani Crankbrothers, l’inglese Brooks e il giapponese Pedal Ed. Il gruppo Selle Royal genera 130 milioni di euro di ricavi e 14,6 milioni di ebitda. L’export è al 90%.

Il settore è in forte crescita e orientato all’estero. In Italia il mercato della bicicletta vale circa 6 miliardi di euro secondo stime di Legambiente. Tra i maggiori marchi a livello globale ci sono numerose aziende italiane, in particolare venete: dai telai di Pinarello e Bottecchia alle selle targate Selle Italia e appunto Selle Royal, dalla componentistica di alta gamma di Campagnolo fino all’abbigliamento tecnico Manifattura Valcismon (che ha firmato i prodotti della nazionale azzurra e la maglia rosa del Giro d’Italia).

Il private equity è da anni attore protagonista del settore. Pinarello è infatti passata al fondo di private equity L-Catterton nel 2016. Ad inizio 2019 invece il fondo Equinox ha comprato il 40% proprio di Manifattura Valcismon. L’azienda bellunese, specializzata in abbigliamento tecnico sci di fondo, ciclismo, scialpinismo e biathlon con i suoi tre marchi Sportful, Castelli e Karpos, è stata valutata ben 200 milioni di euro.