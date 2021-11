«Nei sentieri della matematica quello che vince è un percorso condiviso»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Immagina di essere intrappolato con un leone affamato. Sia tu, sia il leone siete rappresentati come due punti nello spazio. Supponiamo che il leone corra più veloce di te e che poi tu possa correre più veloce del leone e che entrambi possiate correre alla stessa velocità. Come si evita di essere mangiati? Il problema è di quelli che riguardano la tensione tra ordine e casualità. Fa parte di un campo della matematica noto come Teoria dei giochi. Quando, a soli 9 anni, il quesito venne posto all’australiano Terence Tao, lui non si scompose. Il pluripremiato professore della University of California, Los Angeles (Ucla), 46enne (Medaglia Fields 2006, il Nobel della matematica, che ogni 4 anni va a matematici sotto i 40 anni), tra gli uomini più intelligenti al mondo con un quoziente d’intelligenza di 230, grazie al suo talento fornì una soluzione non convenzionale.

A distanza di oltre 30 anni non è cambiata la sua immediatezza a risolvere problemi complessi che vanno dallo studio dall’analisi armonica alla teoria della probabilità applicata alla biomatematica, ai cambiamenti climatici, alla sicurezza informatica dei dati. «Quando mi chiedono se sono un problem solver o un costruttore di teorie – racconta – anche se rifuggo da certe definizioni, mi sento più vicino alla prima. Le formule matematiche e probabilistiche servono a selezionare ipotesi che poi sono la chiave per risolvere problemi concreti». Tao è scienziato poliedrico, a differenza di matematici di successo, iper specializzati.

Proprio per aver dato contributi eccezionali in vari ambiti, ha ricordato Daniele Cassani, presidente della Riemann International School of Mathematics, gli è stato conferito l’ultimo riconoscimento, il Riemann Prize, dall’Università degli Studi dell’Insubria a Varese. Ma tra le doti di Tao non c’è solo la sua genialità, quanto una straordinaria capacità a fare chiarezza e trasmettere conoscenze con grande generosità. È una persona semplice, un appassionato matematico con una quotidianità comune a quella di milioni di individui.

«Mia moglie – racconta – è ingegnere informatico, mio figlio ha la passione per la scrittura, mia figlia sogna di diventare una star di YouTube». Gli piace andare in bicicletta «perché non è uno sport competitivo e mi rilassa vedere Doctor Who con i miei figli». Non una primadonna, non un genio inafferrabile come John Nash (la cui vita fu romanzata dal film A Beautiful Mind) o il russo Grigori Perelman che rifiutò la Medaglia Fields per poi “forse” abbandonare la matematica.

In occasione del conferimento del premio italiano, Tao è diventato membro straniero dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere dove per vedere il nome di un giovane quarantenne si deve tornare all’Ottocento. A Brera, in compagnia di altri illustri matematici, nel prestigioso istituto fondato da Napoleone, Tao sembrava uno dei tanti studenti dell’Accademia. Vestito in modo semplice, con una polo bianca e jeans, dopo una brillante lectio magistralis, alla domanda su come trascorra il suo tempo libero, sereno e sorridente risponde: «Non ho tempo libero. Tolto quello per la mia famiglia, poi ci sono i miei studenti, i miei colleghi e coloro che mi chiedono pareri e suggerimenti. Mi piace viaggiare, ma con i ragazzi piccoli è complicato». La sua è una vita dedicata ai numeri, ma rifugge dal superfluo, e allo stesso tempo rifiuta l’idea che la matematica sia riservata ai geni. Così, come dava lezioni ai bambini di 5 anni quando era giovanissimo. Quando ha vinto il Breakthrough Prize nel 2015 ha usato i 3 milioni di dollari per finanziare borse di studio per studenti laureati nei Paesi in via di sviluppo e studenti delle scuole superiori americane di talento.