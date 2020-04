Nei Tar e Consiglio di Stato le udienze sono online ma senza avvocati Protestano i legali - I processi saltati durante la sospensione dall’8 marzo al 15 aprile saranno recuperati nel corso dell’anno di Antonello Cherchi

Se si eccettua la sospensione fino al 3 maggio prossimo del termine per la notificazione dei ricorsi, per il resto la giustizia amministrativa da giovedì scorso è a pieno regime. Dopo la prima fase dell’emergenza in cui sono stati garantiti solo i provvedimenti cautelari, ora riprendono anche le udienze, sia quelle pubbliche sia quelle in camera di consiglio. Questo non significa che le aule di Tar e Consiglio di Stato riapriranno, ma che lo svolgimento del processo sarà garantito - come richiedono le cautele sanitarie - in videoconferenza. A cui, però, potranno partecipare solo i giudici.

Ciò per due motivi: perché mancano le regole tecniche che permettono di allargare l’udienza telematica agli avvocati e perché, di conseguenza, deve essere messa a punto un’infrastruttura informatica adeguata.

La limitazione del diritto dell’avvocato a presenziare, seppure a distanza, al processo è stata mitigata dalla possibilità per i legali di presentare brevi note fino a due giorni prima dell’udienza. Compromesso che comunque non ha soddisfatto gli avvocati.

Il Pat

Il processo amministrativo telematico (Pat) è operativo dagli inizi del 2017, ma non per le udienze. Attraverso il Pat gli avvocati devono presentare i ricorsi e le memorie difensive e i giudici depositare le sentenze. L’infrastruttura, però, non supporta il processo a distanza. Tant’è che quando, con lo scoppiare della pandemia, si è reso necessario riunirsi da remoto - per esempio, per i provvedimenti cautelali collegiali o per le udienze che dal 6 al 15 aprile sono state richieste dalle parti - i giudici hanno fatto ricorso alla piattaforma Teams, ma potendo contare su linee dedicate che garantiscono comunicazioni cifrate.