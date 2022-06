Nei terreni agricoli liberati dalla Ue spazio alla coltivazione di mais e semi oleosi

«Si è puntato su mais e semi oleosi con una prevalenza di questi ultimi – spiegano a Confagricoltura – perché il mais richiede grandi quantità d’acqua e la sua coltivazione è complicata da un’annata siccitosa come il 2022. I semi oleosi, invece, sono stati scelti perché rispetto al mais oltre ad aver bisogno di meno acqua richiedono anche un minor apporto di fertilizzanti».

Rafforzare la produzione di semi oleosi di certo potrà certo dare un contributo a mitigare le turbolenze del settore dopo il buco d’offerta legato al girasole ucraino (in Spagna in sostituzione degli oli di semi stanno aumentando l’uso di olio d’oliva nella ristorazione e nell’industria alimentare) ma ora serve prorogare le deroghe e incidere anche sulla produzione di grano duro e tenero.

In questa ottica è partito il pressing sulla Commissione per arrivare a una nuova deroga che non riguardi più la vecchia Pac, ma la nuova riforma che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, in modo da poter utilizzare le superfici riportate in produzione per rafforzare le semine di grano già dal prossimo autunno.

Lo scenario sul fronte dei cereali è infatti preoccupante. Per effetto della contrazione dei raccolti in Ucraina, secondo i dati emersi nel corso dell’ultimo Consiglio Ue a Bruxelles, la produzione mondiale è stimata a quota 2,2 miliardi di tonnellate, 40 milioni di tonnellate in meno rispetto alla campagna precedente.

«Il problema – spiega il responsabile tecnico della Coldiretti, Alessandro Apolito – è che la Commissione è troppo timida su questo punto: una deroga per un anno non basta. E che non sarebbe bastato era chiaro fin dal momento in cui il primo carro armato russo ha messo piede in Ucraina. Il territorio ucraino è distrutto, i terreni coltivabili sono disseminati di mine. Anche dopo che si saranno concluse le ostilità per anni non sarà possibile tornare a produrre. Questo significa che da Bruxelles ci attendiamo una soluzione pluriennale. Non una deroga anno per anno. Gli agricoltori hanno bisogno di certezze per investire». «Con uno scenario chiaro – prosegue Apolito – sarà possibile non solo utilizzare al meglio i 200mila ettari sottratti al riposo dei terreni ma anche parte degli 800mila ettari che negli anni sono stati abbandonati per mancanza di una redditività. Se l'Europa vuole essere indipendente deve aumentare e non ridurre lo sforzo sulla sovranità alimentare. La Cina oggi controlla il 65% degli stock mondiali di cereali. Se l’Europa vuole giocare un ruolo da protagonista deve indicare soluzioni a più lungo termine e rivedere in profondità anche la Pac e la strategia Farm to Fork».