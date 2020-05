Nei tribunali regole variabili per le separazioni «digitali» La Fase 2 della giustizia è partita: i procedimenti che riguardano le urgenze delle crisi familiari devono essere trattati. Ma gli uffici si muovono in ordine sparso di Valentina Maglione e Giorgio Vaccaro

La Fase 2 della giustizia è partita: i procedimenti che riguardano le urgenze delle crisi familiari devono essere trattati. Ma gli uffici si muovono in ordine sparso

Ufficio giudiziario che vai, protocollo che trovi: con regole diverse per la trattazione (o, più spesso, per il rinvio) dei procedimenti. È questa la situazione nella Fase 2 della giustizia, iniziata martedì 12 maggio e regolata appunto dalle misure organizzative stabilite dai capi degli uffici per evitare assembramenti e contatti ravvicinati. Con il risultato di avere linee guida diverse nei vari tribunali e corti d’appello.

Un quadro frammentato che ha acceso le polemiche degli avvocati, anche se gli Ordini hanno quasi sempre sottoscritto i protocolli con gli uffici giudiziari (si veda anche Il Sole 24 Ore del 19 maggio scorso).

Quando cambiano le regole

I procedimenti che riguardano il diritto di famiglia non fanno eccezione, anzi: da Milano a Roma a Torino, i presidenti dei tribunali e delle sezioni hanno stabilito regole diverse. Con un punto di partenza comune, dato dai decreti legge dell’emergenza: i procedimenti che riguardano le urgenze delle crisi familiari devono essere necessariamente trattati.

Milano

Il tribunale di Milano sceglie una modalità virtuale e super semplificata per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti. In pratica, gli avvocati dei coniugi che vogliono dirsi addio devono depositare per via telematica, oltre al ricorso, la rinuncia a comparire in udienza, la volontà di non riconciliarsi e la conferma delle condizioni indicate nel ricorso.

Il giudice fisserà quindi una data di udienza virtuale che verrà comunicata ai difensori ma a cui le parti non dovranno partecipare, né da remoto né per iscritto. Poi il collegio adotterà il decreto di omologa o la sentenza, a meno che le condizioni decise dai coniugi non contrastino con l’interesse dei figli. In questo caso si fisserà udienza in collegamento da remoto.