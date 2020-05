Neiman Marcus, amministrazione controllata per il re dei consumi di lusso La saga dello storico gruppo, nato all’ombra dei boom del petrolio, per importare gusti europei, è emblematica di una crisi epocale e da pandemia di Marco Valsania

(AFP)

5' di lettura



New York - La pandemia fa una vittima eccellente nel retail americano: la prestigiosa catena di grandi magazzini di fascia alta Neiman Marcus è entrata formalmente in crisi, chiedendo in tribunale la protezione dai creditori al cospetto della paralisi di economia e vendite. Troppo poco e troppo tardi, gli iniziali e controversi sforzi di riapertura di alcune attività legate ai consumi in atto nella metà degli stati americani, per evitare a Neiman il ricorso al cosiddetto Chapter 11. Perscongiurare che diventasse il simbolo di un intero e cruciale settore dell'economica, spesso indebitato e reduce da protratte difficoltà, adesso messo in ginocchio dal coronavirus e dove future trasformazioni appaiono più incerte che mai.



Dal Texas al mondo

Il gruppo del Texas ha una lunga e blasonata storia. Fa risalire le sue fortune agli storici boom del petrolio e dei petrolieri di inizio Novecento, immortalati in saghe letterarie e cinematografiche. Leggenda vuole che i suoi fondatori, Herbert Marcus Sr., sua sorella Carrie Marcus Neiman e il marito A.L. Neiman, quasi investirono i loro capitali in ben altra attività - un allora sconosciuto produttore di bibite dal nome di Coca-Cola. Quella scelta iniziale di scommettere invece sul retail, forse rimpianta dagli eredi, non fu esattamente infelice: il primo negozio nel centro di Dallas, la capitale economica e finanziaria dello stato, divenne il trampolino di lancio capace di proiettare, nel giro di oltre cent'anni, il marchio sul palcoscenico nazionale e internazionale. Assurto a pioniere e leader dei consumi di lusso e super lusso di stile europeo negli Stati Uniti - famoso per indumenti e accessori misurati da prezzi in migliaia di dollari.



Il lusso in panne

Ebbene oggi il motore del lusso e più in generale dei consumi discrezionali è oggi in panne, come anche l'exploit del greggio nella sua patria dove lo spettro è a sua volta quello di nuove perdite e catene di fallimenti. Neiman Marcus è il nome di maggior richiamo ma non il primo, nè sarà l'ultimo, a soccombere alla necessità di drastiche riorganizzazioni aziendali e ristrutturazioni del debito per vie legali nel tentativo di sopravvivere. Nei giorni scorsi la catena più casual J Crew aveva fatto da apripista a una simile sorte. Il contagio del Covid-19 - che ad oggi ha infettato oltre 1,2 milioni di americani, causato oltre 73.000 decessi e continua a peggiorare nell'insieme del Paese - ha bloccato buona parte delle spese considerate non essenziali. Non poca cosa: i consumi rappresentano ben due terzi dell'economia americana.



Una crisi che viene da lontano

Il coronavirus, oltretutto, non poteva capitare in un momento peggiore per molte tradizionali catene di retail. Erano già sotto enorme pressione per i cambiamenti epocali di abitudini nella popolazione e nella realtà del business, con l'avanzata dei leader del commercio elettronico - Amazon e non solo. Un terremoto che li aveva visti spesso fanalini di coda nelle lunga espansione economica post-crisi del 2008 e che aveva portato in epoche recenti alla continua chiusura di punti vendita nel continuo tentativo di razionalizzare e risparmiare. Nel solo 2019, i negozi che hanno tirato giù per sempre la saracinesca sono stati 9.200. Nei passati cinque anni i grandi magazzini hanno eliminato 240.000 impieghi. Su questo si è abbattuta la pandemia: già in marzo, agli inizi della paralisi da crisi sanitaria, le vendite al dettaglio nell'insieme sono crollate dell'8,7%, record negativo e sintomo di problemi a venire. Il retail ha eliminato oltre 46.000 posti in quello stesso mese, dati sottostimati perchè rilevati solo durante le prime settimane. Il Pil del primo trimestre, danneggiato dalla paralisi dei consumi, è da parte sua sceso del 4,8% su base annuale e dovrebbe scivolare ancora di più in questi mesi.



Analisti e pessimismo

Basta, per rendersi conto del dramma che si consuma tra i protagonisti delle vendite al dettaglio, ascoltare gli analisti. “J. Crew è stato il primo di quella che diventerà un'ondata di bancarotte tra retailer con deboli bilanci”, ha previsto Moody's prima ancora dell'annuncio di Neiman. “L'impatto sarà sentito particolarmente nell'abbigliamento, che ha già conosciuto significative sfide negli anni passati e ora deve liberarsi di scorte obsolete” e rastrellare urgente liquidità. Mark Cohen, docente di retail Studies a Columbia University, parlando al eta Tv Abc ha aggiunto che per una serie di società la nuova crisi è diventata un colpo di grazia. “J. Crew difettava d'una strategia di successo alla vigilia della pandemia, così JC Penney. E così Neiman Marcus. Probabilmente ci sono migliaia di retailers che erano già in difficoltà” e ora rischiano.