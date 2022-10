Neiman Marcus, in due anni dalla bancarotta a conti record grazie al lusso su misura

Schiaparelli da Neiman Marcus

Prendiamo due delle più recenti news provenienti da Dallas: Schiaparelli ha appena annunciato che nel negozio Neiman Marcus di Downtown Dallas porterà la collezione ai 22-23 firmata da Daniel Roseberry (stilista peraltro texano) con oltre cento capi femminili di ready-to-wear, borse e gioielli, accanto a uno speciale assortimento di pezzi di design disponibili soltanto per i clienti Neiman Marcus di Downtown Dallas. La stessa Elsa Schiaparelli nel 1940 venne premiata con uno dei primi “Neiman Marcus Fashion Award” per la sua influenza nel mondo della moda. Non solo in negozio si trova una speciale installazione firmata da Roseberry stesso, ma per presentare la collezione la sera del 19 ottobre è stato organizzato un pranzo intimo al Rosewood Mansion on Turtle Creek e un cocktail in negozio.



Un look della collezione Muse of the West di Brunello Cucinelli

Una serata fra le colline texane al RoadRunner Ranch di Ferris è stata l’occasione per celebrare l’arrivo della capsule collection “Muse of the West” di Brunello Cucinelli, marchio che negli Stati Uniti ha il suo mercato più importante, disegnata appositamente per Neiman Marcus da Carolina e Camilla Cucinelli. E in giugno, un party nel negozio di NorthPark, sempre a Dallas, ha festeggiato la capsule Valentino Escape 2022, per la quale la maison romana ha rielaborato stampe e motivi d’archivio.

Valentino Escape 2022 negli spazi di Neiman Marcus NorthPark

I clienti appassionati di lusso hanno dimostrato riconoscenza per la cura e la vicinanza offerta loro da Neiman Marcus: il 2% dei clienti top (l’80% ha un patrimonio di almeno 1 milione di dollari) ha generato nell’anno fiscale 2022 il 40% delle vendite, spendendo in media 25mila dollari in circa 25 visite nei negozi del gruppo. E quando comprano nei negozi e online, spendono in media cinque volte di più dei clienti che usano un solo canale. Non solo i negozi Neiman Marcus, oggi 37, sono collocati strategicamente (il 70% degli statunitensi più ricchi vive entro un raggio di 30 miglia da un negozio del gruppo), ma la piattaforma omnichannel è la più sviluppata del Paese, con 300 milioni visite sempre nell’anno fiscale 2022.

In questo senso va l’accordo da 200 milioni di dollari siglato lo scorso aprile con Farfetch, per sviluppare ulteriormente le vendite digitali e rilanciare il sito e le app mobile di Bergdorf Goodman, e l’acquisizione di Stylyze, che usa intelligenza artificiale per gestire contenuti, consigli di acquisto ed esperienze su misura per i clienti. In fin dei conti, un modo diverso per fare quello che in Neiman Marcus si è sempre fatto.