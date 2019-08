Nel 2012 la Mini torna a vincere una grande rally

Un trionfo storico. Per l'uomo, ma anche per il mezzo. Stephane Peterhansel e la Mini vincono l'edizione 2012 della Dakar. Il pilota francese vince la sua quarta Dakar su quattro ruote e appone un sigillo che difficilmente qualcun altro potrà mai portargli via. Dieci vittorie alla Dakar di cui sei in moto. Stephane Peterhansel, 46 anni e Jean Paul Cottret, 48, ce l'hanno fatta. E soprattutto hanno regalato questo primo gradino del podio ad un team quello di Mini che da tantissimi anni stava inseguendo questo sogno. Quello di vincere un rally come la Mini Classic fece col Montecarlo.