Nel 2018 export trainato dai mercati Ue (+4,1%) ma crescono India, Usa e Canada

Limitata la quota di mercato in Cina

Sulla Cina i margini di miglioramento sono ampi. Resta infatti più limitata la quota di mercato nel gigante asiatico(0,9 per cento) a fronte della grande dimensione e forte crescita dei consumi di questo paese. L’Italia è per la Cina solo il quarto partner commerciale tra i paesi Ue (dopo Germania, Regno Unito e Francia) e il 24esimo a livello mondiale. La Cina, sottolinea l’indagine, è «un’opportunità, un grande mercato in forte crescita e il Sistema Italia vuole aiutare le imprese a esportarvi di più. Vediamo grandi spazi di collaborazione nei macchinari, nella moda, nell’agroalimentare, nell’e-commerce e, in collaborazione con la Cina, in paesi terzi dell’Africa e del Sudest asiatico in particolare».



Macchinari, prodotti tessili e mezzi di trasporto trainano l'export

I principali settori dell'export italiano

I settori trainanti: farmaceutico, Ict e sistema moda

Quali sono i settori che trainano l’export italiano? Le migliori performance nel mondo sono state realizzate in quelli che producono beni intermedi, nel farmaceutico, nell’Ict e nel sistema moda che hanno fatto registrare tassi di crescita superiori alla media. In tutti i principali settori del made in Italy i valori unitari delle esportazioni continuano a crescere più dei prezzi. Questo divario, osserva l’indagine, «può essere considerato un segno del miglioramento qualitativo del mix di prodotti esportati, anche per effetto del processo di selezione competitiva delle imprese e dell’ulteriore miglioramento della percezione del made in Italy tra i consumatori internazionali». Nel settore dei servizi le esportazioni italiane sono aumentate del 5,5 per cento nel 2018, trainate soprattutto dal turismo, mentre la crescita è risultata più debole nei servizi alle imprese. Nel complesso del terziario, la quota di mercato mondiale dell’Italia ha frenato la tendenza declinante in corso da molti anni ed è rimasta invariata al 2,1 per cento, un livello comunque più basso di quello registrato negli scambi di merci.

In prima linea imprese di piccola e media dimensione

L’economia italiana è fortemente caratterizzata da una grande presenza di piccole e medie imprese; non sorprende - si legge ancora nel report - guardando alla classe dimensionale delle aziende esportatrici che, a confronto con gli altri principali paesi dell’Eurozona, la distribuzione delle esportazioni in Italia sia fortemente orientata verso le imprese di piccola e media dimensione. Le circa 9.600 medie imprese italiane hanno fatto registrare nel 2016 un valore delle esportazioni di 11 milioni per impresa, quasi il doppio di quello delle medie imprese francesi, spagnole e tedesche. Il riflesso di questa caratteristica è l’alto numero di esportatori abituali, un totale di 125.920 nel 2017, e l’opportunità, anche con il supporto del Sistema Paese, di espanderne ulteriormente il numero.

Nord-Sud: export a due velocità

L’indagine mette in evidenza un punto debole del sistema: rimangono pronunciate le disparità territoriali delle esportazioni italiane di merci, con il 40 per cento proveniente dall’Italia nord-occidentale, il 33 per cento dall’Italia nord-orientale, il 16 per cento dall’Italia centrale e solo l’11 per cento dal Mezzogiorno. Può apparire positivo l’incremento registrato nel 2018 delle esportazioni dal Mezzogiorno (14,7 per cento); tuttavia questo dato appare collegato a fattori specifici (come il valore dei prodotti raffinati del petrolio esportati dal Sud) piuttosto che a segnali di sviluppo strutturale.