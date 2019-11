Nel 2018 sono 189 i richiedenti asilo trasferiti dall’Italia negli altri Stati Ue: il Paese ne ha accolti 6.351

La “fortezza Italia”

Il rapporto mette in evidenza che sono 9.203 i respingimenti alla frontiera fra agosto 2018 e luglio 2019; 5.044 i rimpatri forzati dal 1° gennaio al 22 settembre 2019; 13.777 i migranti passati nel '18 nei cinque hotspot (oggi quattro) attivi in Sicilia e Puglia; 4.092 i migranti trattenuti nei Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio) nel 2018, di cui solo il 43% effettivamente rimpatriati; 5.044 i rimpatri forzati e appena 200 i rimpatri volontari assistiti fra 1° gennaio e 22 settembre 2019 (i volontari assistiti erano stati 1.161 nel '18); 94 gli “scafisti” arrestati fra agosto 2018 e luglio 2019 (ma 209 nello stesso periodo 2017-2018).

L’8% degli arrivi in Italia tramite le Ong

Sono state 24 le “crisi navi” causate dal “blocco” dei porti italiani fra giugno '18 e agosto '19; ma da gennaio all'8 luglio 2019, su 3.073 arrivi nel nostro Paese quelli realizzati da ONG sono stati appena 248, l’8%.

Sono almeno 14 i Paesi dell'UE che, oltre all'Italia (dall'ottobre 2019), hanno stilato una lista di “Paesi sicuri” i cui richiedenti asilo vengono sottoposti a un esame accelerato e sommario. Sempre nell'UE si è verificato che i richiedenti asilo sottoposti alle “misure speciali” d'esame ottengono una risposta positiva appena nello 0-12% dei casi.

A giugno stimabili 620mila persone irregolari

«Fra i 71.000 nuovi immigrati caduti in situazione di irregolarità in Italia stimabili fra giugno 2018 e giugno 2019 - si legge nell’indagine -, quelli che si possono attribuire al decreto “sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018 sono 18.000. Al giugno 2019 gli “irregolari” presenti in Italia sono così stimabili in 620.000 persone».

I Corridoi umanitari

Fra il 2016 e la metà del 2019 l’iniziativa dei “Corridoi umanitari” italiana ha permesso di far arrivare in Italia, soprattutto dal Libano e dall’Etiopia, 2.148 rifugiati siriani, eritrei, somali e sud-sudanesi. In aggiunta, tramite evacuazioni umanitarie, fra la fine del 2017 e il settembre 2019 sono stati trasferite nel nostro Paese 859 persone dalla Libia (808) e dal Niger (51).

Per la prima volta sotto la soglia dei 100mila

Alla fine di settembre 2019 i richiedenti asilo, rifugiati e migranti in accoglienza sono scesi sotto la soglia delle 100 mila unità per la prima volta dal 2015. Del totale di 99.599 persone accolte, quelle ospitate nei CAS e nei centri di prima accoglienza eano ben il 75% del totale. Solo 24.674 le persone ospitate nei centri del SIPROIMI ex SPRAR.