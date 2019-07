Nel 2018 torna a crescere il deficit commerciale dell’Italia rispetto alla Cina Il paese asiatico rappresenta un mercato di grande prospettiva per la domanda interna in crescita, che si manifesta anche in un aumento dei flussi turistici. La produzione cinese volgerà presto verso i settori altamente specializzati in virtù di massicci investimenti in ricerca e sviluppo. Il rallentamento economico e il contesto internazionale in mutamento potrebbero portare Pechino ad alleviare le restrizioni per le aziende straniere nell’ottica di attrarre investimenti di Andrea Carli

Nel 2018 il deficit commerciale dell’Italia nei confronti della Cina è aumentato di 12,5 miliardi di dollari, dopo una lieve riduzione registrata negli anni precedenti (8,86 miliardi rispetto ai 9,82 del 2016). È quanto emerge dal Rapporto annuale “La Cina nel 2019 - Scenari e prospettive per le imprese”, presentato questo pomeriggio alla Farnesina.

Giunta alla decima edizione, elaborata dal Centro studi per l’impresa della Fondazione Italia Cina (CeSIF), l’indagine mette in evidenza i settori di maggior interesse per le imprese italiane (alimenti e bevande, settore sanitario, retail, automotive, cinema e piattaforme digitali e legno arredo) e fotografa lo stato attuale degli investimenti cinesi nel nostro Paese. In generale, la Cina rappresenta un mercato di grande prospettiva per la domanda interna in crescita, che si manifesta anche in un aumento dei flussi turistici. La produzione cinese volgerà presto verso i settori altamente specializzati in virtù di massicci investimenti in ricerca e sviluppo. Il rallentamento economico e il contesto internazionale in mutamento potrebbero portare la Cina a alleviare le restrizioni per le aziende straniere nell’ottica di attrarre investimenti.

Indicazioni diverse da dogane cinese e Istat sull’interscambio

Sui valori dell’interscambio tra Italia e Cina permane tuttavia una differenza tra le rilevazioni dell’Istat e i dati forniti dalle Dogane cinesi. Secondo le Dogane cinesi, infatti, nel 2018 il settore di maggiori esportazioni cinesi in Italia si riconferma quello dei macchinari e delle attrezzature elettriche, che raggiungono la cifra di 7.027 miliardi di dollari, mentre al secondo posto si trova la voce macchinari e tecnologia nucleare per la cifra di 6.095 miliardi di dollari). L’Istat, invece, per l’export cinese in Italia segnala un netto vantaggio dei macchinari e apparecchiature (3.849 milioni), seguito da articoli di abbigliamento (943.55 milioni), e da articoli in pelle (906.27 milioni).

Qua nto invece all’export italiano in Cina, secondo i dati delle Dogane cinesi i due settori trainanti restano quello dei macchinari e delle tecnologie nucleari (valore 5.042 milioni, + 8,6%) e dei prodotti chimici (2.884 milioni, +5,6%). Il tasso di crescita più elevato per il biennio 2017/2018 riguarda invece l’export di prodotti tessili (24,6%). Dall’altra parte, i dati italiani forniti da Istat segnalano tra le prime tre voci per l’import di prodotti cinesi in Italia i computer e i prodotti di elettronica (5.291 milioni) al primo posto, seguiti da macchinari e apparecchiature (per un valore di 3.588 milioni) e da apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche (3.491 milioni). Per quanto riguarda l’export cinese in Italia si segnala infine un netto vantaggio dei macchinari e apparecchiature (3.849 milioni), seguito da articoli di abbigliamento (943.55 milioni), e da articoli in pelle (906.27 milioni).

Cina settima destinazione per l’export italiano

La Cina rappresenta ancora la settima destinazione per l’export italiano con una quota del 3,4%. In un confronto fra il 2011 e il 2018 viene fuori che, nell’ambito delle esportazioni europee verso la Cina, l’Italia è cresciuta rispetto agli altri Paesi membri nel tessile e negli articoli in pelle e cuoio, ovvero le due voci di cui rappresenta il principale partner cinese nella Ue con oltre un terzo degli scambi.