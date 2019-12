Nel 2019 quasi 700 milioni alle start up made in Italy di Lucilla Incorvati

Nel 2019 le startup hi-tech italiane hanno raccolto 694 milioni di euro, circa 100 milioni in più rispetto al 2018, anche se l’anno scorso il capitale a disposizione era quasi raddoppiato nell'arco di dodici mesi, Tuttavia, è più vicino l’obiettivo di raggiungere anche in Italia la soglia del miliardo di euro di investimenti annui. Con il 36% gli investimenti da attori informali (privati, incubator, business angel indipendenti, piattaforme di equitycrowdfunding) sono la prima fonte di finanziamento, segno sia di maggior cultura e sensibilizzazione sia di un primo effetto degli incentivi fiscali promossi dal MISE.

Con il 33% al secondo posto si piazzano gli investitori internazionali (possono essere sia formali sia informali) , dimostrando una crescente capacità del nostro ecosistema di attrarre capitali esteri in maniera sistematica e continua. In attesa della concretizzazione degli effetti del Fondo Nazionale per l'Innovazione, la teraza forza con un contributo del 31% è quella degli attori formali (fondi regionali, venture capital del Governo, corporate venture capital) , la terza forza (31%) .

Queste sono alcune delle evidenze emerse dall'Osservatorio Startup Hi-tech promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano* in collaborazione con Italia Startup - l’Associazione dell'ecosistema startup italiano - giunto alla sua settima edizione e presentato in occasione del convegno “Innovazione Digitale 2020: imprese e startup insieme verso l’open company”.



«Il valore complessivo investito in equity di startup hi-tech nel 2019 si avvicina ai 700 milioni di euro (+17%), mostrando un rallentamento che costituisce una parziale battuta di arresto rispetto a quello che lo scorso anno avevamo battezzato come il ‘giro di boa' verso l'obiettivo del miliardo di euro di finanziamenti annui» afferma Antonio Ghezzi, Direttore dell'Osservatorio Startup Hi-tech del Politecnico di Milano. «Nonostante l'ecosistema non abbia mantenuto i trend “eccezionali” fatti registrare nel 2018, è comunque importante sottolineare come la crescita 2019 resti un dato positivo: non dobbiamo infatti dimenticarci degli anni tra il 2012 ed il 2015, in cui il nostro ecosistema versava in una condizione altalenante che alternava timida crescita a contrazione, mentre quest'anno le nostre startup avranno comunque a disposizione 100 milioni di euro in più rispetto a dodici mesi fa».

