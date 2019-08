Titoli di Stato: nel 2019 servono 125 miliardi. Sui conti l’ipoteca dello spread Il Tesoro ha già raccolto 284 miliardi nel 2019 con BoT e BTp, ne mancano 125. Dopo la forte domanda degli ultimi mesi, in futuro potrà pesare la turbolenza sui mercati di Morya Longo

Con la crisi di governo vola lo Spread, ma che cos'è

Centoventicinque miliardi di euro. Mentre lo spread tra BTp e Bund s’impenna, i tassi d’interesse salgono, l’incertezza politica va alle stelle, questa sarà la missione del ministero dell’Economia: raccogliere da qui alla fine dell’anno - secondo le stime di Chiara Manenti dell’ufficio studi di Intesa Sanpaolo - qualcosa come 125 miliardi di euro (lordi) attraverso l’emissione di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine. Per fortuna il buon umore che ha accompagnato l’Italia sui mercati negli ultimi mesi ha permesso al Paese di raccogliere già, da gennaio a oggi, 284 miliardi. Per fortuna questo ha consentito al Paese di finanziare il suo fabbisogno e di avere in cassa, nel Conto di disponibilità del Tesoro, qualcosa come 78 miliardi di euro. Ma il fieno già messo in cascina non basta: i prossimi mesi saranno comunque impegnativi per un Paese super-indebitato che sui mercati finanziari deve continuamente attingere alla linfa per vivere e onorare le scadenze. Solo a settembre scadono BoT e BTp per 56 miliardi.

Questi numeri non hanno nulla di strano per l’Italia. Tutti gli anni il Paese si trova a rifinanziare una quota così grande di debito pubblico. Tutti gli anni concentra le emissioni di titoli di Stato su alcuni mesi, scaricando poi quello di dicembre. Ma quest’anno - come già accaduto altre volte in passato - il rischio è che il Tesoro si possa trovare a gestire la normalità in una situazione anormale sui mercati: se l’incertezza restasse elevata, se i rendimenti continuassero a salire, se l’appetito degli investitori globali dovesse calare (peccato perché ultimamente stava invece aumentando), allora non sarà una passeggiata raccogliere quei 125 miliardi a costi contenuti. Il rischio è di pagare di più. Di aumentare cioè la spesa per interessi. E, dunque, di ridurre quegli spazi fiscali che all’Italia servono come l’aria. È presto per trarre conclusioni: per avere un’idea dell’atteggiamento del mercato bisognerà almeno vedere l’apertura di lunedì e le aste di BTp di martedì. Gli investitori potrebbero infatti calmarsi dopo la tempesta di giovedì e venerdì (soprattutto dopo che ieri Salvini ha dichiarato che non è sul tavolo l’idea di uscire dall’euro), oppure potrebbero restare tesi. L’importante è che nei mesi a venire torni una certa tranquillità.

Gli appuntamenti per il Tesoro infatti non mancano. Via XX Settembre dovrebbe emettere nei prossimi mesi nuovi titoli di Stato per le scadenze 3, 5, 7 e 10 anni. «Negli ultimi 4 mesi dell’anno le emissioni nette saranno negative - osserva Chiara Manenti, economista di Intesa Sanpaolo - e questo crea un certo spazio sul mercato per disinvestire». Insomma: nei prossimi mesi scadranno più titoli di Stato di quanti il Tesoro ne dovrà emettere: questo diminuisce la pressione sugli investitori. E riduce l’ansia per lo Stato. Inoltre il fatto che il Tesoro abbia 78 miliardi di disponibilità liquide aggiunge ulteriore tranquillità in momenti turbolenti di mercato. Ma fino a un certo punto: «Ugualmente il Tesoro dovrà tenere il ritmo delle emissioni, non può ridurre gli importi di titoli di Stato da collocare in asta», aggiunge Chiara Manenti. Insomma: un certo cuscinetto l’Italia ce l’ha. Ma non basta.