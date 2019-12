Dove investire nel 2020: puntare sulle azioni con una «rotazione intelligente»

(AFP)

4' di lettura

La parola d’ordine per i mercati azionari del 2020 sarà la selezione. Dopo un anno che sta per chiudersi con successo per tutte le classi di investimento, per l’anno che verrà sarà importante saper scegliere, visto che gli asset finanziari a questo punto sono tutti piuttosto cari e che il quadro sarà comunque caratterizzato da incertezza e maggiore volatilità.

Se da un lato il rischio recessione sembra scampato e le tensioni tra Stati Uniti e Cina si sono allentate, i fattori da tenere d’occhio non mancano. A partire dalle elezioni americane, che terranno banco fino al prossimo novembre, per proseguire con le politiche monetarie delle banche centrali che hanno garantito finora la liquidità ma che certo non possono sorprendere a tempo indeterminato e per finire con una congiuntura comunque in rallentamento.

In questo contesto, secondo le principali banche d’affari, vale ancora la pena scommettere sull’azionario nonostante i recenti massimi delle Borse mondiali, ma sarà fondamentale selezionare i giusti settori e concentrarsi sui fondamentali.



Recessione scampata?

Nell’anno che sta per chiudersi le Borse si sono mosse senza considerare gli indicatori macro: al rallentamento globale, cioè, non ha corrisposto un mercato azionario in discesa. Per il 2020 le previsioni sono più rosee: la recessione – almeno per ora – appare scampata: «Ci aspettiamo una moderata riaccelerazione della crescita all’inizio dell’anno in un quadro di diminuzione dei rischi geopolitici, stabilizzazione del rallentamento cinese e impatto sulla domanda dell’effetto ritardato dell’espansione monetaria globale», secondo l’Outlook 2020 di Ubs.

Anche per State Street, «il 2020 non sarà un anno di recessione. Ci aspettiamo che la ripresa economica globale prosegua» con un Pil reale mondiale a +3,4%. Per Shroeders la crescita si fermerà al 2,6%, comunque migliore rispetto alle previsioni, con una media tra le banche d’affari che si aggira intorno al +3%. Il tutto, ovviamente al netto di possibili e ipotetici scenari di shock e comunque con l’attenzione che deve restare alta sull’inflazione.