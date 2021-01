Nel 2020 consumi elettrici in calo del 5,3% Terna: le fonti rinnovabili hanno coperto il 38% del fabbisogno. In dicembre un boom della domanda industriale. Corre l’export

(kotoyamagami - Fotolia)

Terna: le fonti rinnovabili hanno coperto il 38% del fabbisogno. In dicembre un boom della domanda industriale. Corre l’export

2' di lettura

L’effetto virus sui consumi elettrici del 2020 si può sintetizzare in un numero. La domanda elettrica dell’anno passato è scesa del 5,3%. Lo rileva Terna (la Spa dell’alta tensione) nel nuovo rapporto mensile relativo al mese di dicembre.

I dati per l’intero 2020 sono ancora approssimati e in attesa di certificazione ma, con 302,7 miliardi di chilowattora usati in Italia l’anno scorso, già si possono trarre alcune indicazioni. Ovvio; si tratta di una media trilussiana che comprende i terrificanti mesi di marzo e aprile e la crescita sostenuta di dicembre.

Loading...

La domanda industriale

L’oscillazione della domanda elettrica è uno dei termometri più fedeli dell’andamento economico.

L’indice adottato da Terna per misurare l’andamento dell’industria e dell’economia è l’Imcei, che enumera i consumi delle aziende ad altissimo fabbisogno di elettricità allacciate direttamente alla rete di alta tensione.

L’indice industriale Imcei segna un anno (-7,9% rispetto al 2019) quasi tutto il posizione negativa rispetto al 2019 fin dal gennaio 2020 (-12% l’indice Imcei rispetto al gennaio 2019) e con gli abissi della primavera (-29% marzo, -34% aprile) e una ripresa lenta e graduale fino al pareggio di ottobre (-1%) e novembre (+1%) e il risultato fortemente positivo del dicembre che si è appena chiuso (+10% rispetto all’indice Imcei del dicembre 2019).

Corre l’export di corrente

Nel 2020 hanno rallentato un poco le centrali termoelettriche (hanno prodotto 175,3 miliardi di chilowattora, -6,4%) e, fra le fonti rinnovabili di energia, hanno prodotto in modo costante le centrali idroelettriche (47,9 miliardi di chilowattora, +0,8%).