Musei, nel 2020 persi 41mila giorni

Il bilancio di un anno di pandemia per i musei non lascia dubbi: è stato disastroso. A tracciare la direzione di un difficilissimo anno per tutte le istituzioni mondiali è The ArtNewspaper con il solito sondaggio annuale. Se in un anno normale la Gioconda avrebbe avuto oltre nove milioni di visitatori al Musée du Louvre di Parigi nel 2020 questo non è stato possibile con il Covid. Il sondaggio rivela che la partecipazione complessiva dei 100 musei d'arte più visitati al mondo è diminuita addirittura del 77%, da 230 milioni nel 2019 a soli 54 milioni quando i musei di tutto il mondo sono stati costretti a chiudere.

Il flusso di visitatori delle mostre – organizzate prima, dopo e durante i lockdown – di solito al centro del sondaggio ha lasciato spazio al nodo cruciale del rapporto: i dati complessivi dei visitatori del museo che sono stati chiusi per l'incredibile cifra di 41.000 giorni in totale, più di un secolo di visite perse l'anno scorso.

L'anno è iniziato con le drammatiche cronache sul virus da Wuhan: alla fine di gennaio, la città era bloccata e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva dichiarato l'epidemia “un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”. Il personale di uno dei più grandi musei di Wuhan, il Museo provinciale Hubei, chiuso dal 23 gennaio al 13 giugno, non era autorizzato a viaggiare per lavoro. Così il suo direttore Fang Qin ha allestito per diversi mesi la sua dimora con più di 70 dipendenti all’interno del museo per occuparsi della collezione. Il Museo nazionale cinese di Pechino, il secondo più popolare del sondaggio con 1,6 milioni di visitatori, ha chiuso per tre mesi dal 25 gennaio, anche in conseguenza dell’annullamento da parte delle autorità di Pechino delle celebrazioni del capodanno cinese. Quando il museo ha riaperto, la sua affluenza massima è stata all’inizio ridotta del 90% - da 30.000 a 3.000 visitatori al giorno - e poi gradualmente è salita sino a 8.000 visitatori al giorno ad agosto. Il secondo museo asiatico più visitato, new entry nel sondaggio del giornale inglese, è il Museo di arte contemporanea del XXI secolo del Giappone a Kanazawa, con 971.000 visitatori nel 2020, chiuso solo per 66 giorni, livello più basso per un paese che ha evitato i rigidi blocchi. Dei musei intervistati più di 280 hanno fornito il numero di giorni di chiusura per la crisi sanitaria: in media per 145 giorni, il che equivale a un totale di 41.000 giorni in totale.

La crisi in Europa

A metà marzo, quando l'OMS ha ufficialmente dichiarato l’epidemia da Covid-19 una pandemia, circa 250 milioni di europei sono entrati nel loro primo lockdown. Sebbene le risposte dei governi siano state diverse, in media i musei europei sono stati chiusi per 112 giorni in più. Se nel 2019 quasi 83 milioni di persone hanno visitato i primi 100 musei europei, nel 2020 sono scesi a 24 milioni, a causa del forte crollo del turismo internazionale: a Parigi il Louvre, il Centre Pompidou e il Musée d'Orsay hanno registrato un calo complessivo del 73%, passando da 16,5 milioni a 4,5 milioni di visitatori. Circa 2,7 milioni hanno visitato il Louvre che, nonostante la perdita del 72%, si conferma il museo più visitato al mondo, grazie anche alla mostra su Leonardo che ha registrato più di 10.000 visitatori al giorno. Nonostante ciò, il Louvre ha registrato perdite per circa 90 milioni di euro nel 2020.

Il crollo del turismo ha colpito anche i grandi musei spagnoli: il Prado di Madrid ha segnato un calo del 76% dei visitatori (da 3,5 milioni nel 2019 a 852.000) con 85 gironi di chiusura, il Reina Sofía ha lasciato sul campo il 72% (da 4,4 milioni nel 2019 a 1,2 milioni) con 80 giorni di chiusura, riaprendo con solo il 33% dell’affluenza.

I visitatori ai Musei Vaticani, alle Gallerie degli Uffizi e all'Accademia a Firenze sono diminuiti rispettivamente dell'81%, del 72% e dell’81%. Nonostante sia stato chiuso per 193 giorni - uno dei tassi di chiusura più alti tra i musei europei intervistati - l’affluenza al Palazzo Reale di Milano è scesa solo del 48%, a circa 391.000 visitatori.