Nel 2020 i SUV hanno rappresentato quasi il 40% delle vendite globali Škoda

Škoda Auto ha lanciato l'offensiva SUV nel 2016 con Kodiaq, ponendo le basi per una storia di successo. Il primo SUV di grandi dimensioni del brand boemo ha ottenuto più di 40 riconoscimenti internazionali con la variante sportiva RS che ha stabilito il record sul giro per gli Sport Utility a sette posti al Nürburgring Nordschleife. In meno di cinque anni Škoda ha già prodotto 600.000 Kodiaq. Oggi la nuova gamma SUV seguita a quel primo lancio rappresenta quasi il 40% delle venditeglobali del Marchio. In Italia dal 2017, primo anno di commercializzazione di Kodiaq, l'offensiva SUV di Škoda è stata un elemento portante nella crescita deivolumi del brand e nel 2020 grazie anche all'apprezzamento riservato dai clienti a Kamiq i modelli a ruote alte hanno rappresentato il 42% sul totale delle Škoda vendute.

