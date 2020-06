Nel 2021 torna Euroflora, grande kermesse floreale genovese

«Sarà un'edizione più che mai a sostegno del settore», ha detto Rino Surace, direttore di Euroflora 2021, che potrà contare su collaborazioni importanti come quelle del ministero delle Politiche agricole e forestali, dell’Associazione nazionale vivaisti esportatori e dell’agenzia Ice, che finanzierà un ciclo di incoming che porteranno a Genova buyer provenienti da diversi mercati esteri.

Leggi anche Torna a Genova Euroflora, attesi oltre 180mila visitatori





Euroflora potrà contare anche sull’alleanza con Grandi giardini italiani, la rete che raggruppa, in 14 regioni, 140 giardini pubblici e privati visitabili del nostro Paese. Sotto il profilo culturale, con la kermesse, accanto alle collezioni permanenti di arte moderna e déco in mostra nei musei di Nervi, ci sarà la musica del teatro Carlo Felice, con un calendario di eventi all'interno dei parchi.



Il business

Guardando invece al business, con questa edizione Euroflora si candida a sostenere la ripresa e il rilancio del comparto florovivaistico, puntando a divenire un concreto strumento di promozione commerciale, attraverso la collaborazione con Ice, Grandi giardini italiani e Aicg (Associazione italiana centri di giardinaggio).



Nell’ambito del piano di valorizzazione del made in Italy promosso dal ministero per gli Affari esteri, l’Ice organizzerà una presentazione di Euroflora in una città europea all'inizio del 2021 e due missioni di buyer, provenienti da mercati internazionali, individuati incrociando gli interessi dei florovivaisti e le effettive possibilità di penetrazione dei mercati. Saranno effettuati quindi incontri one to one e presentazioni dei principali distretti produttivi nazionali.