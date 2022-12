Nel 2022 aumentano le violenze sessuali, boom di minori denunciati e arrestati

Capo Polizia: sui reati dei c’è grande attenzione

Sui reati dei minori «c’è grande attenzione e pronta reazione. Ci sono degli aumenti per esempio sulle rapine in strada fatte anche da minori. Questo comporta un impegno e una presenza costante sul territorio ma anche un sistema, perché è importante anche per quello che riguarda i minori che ci sia un impegno grosso dalla scuola, dalla società, dal creare una serie di strutture che possano offrire dei momenti e dei punti di aggregazione ai ragazzi». Così il capo della Polizia, Lamberto Giannini, a margine della conferenza stampa di fine anno al Viminale sul consuntivo della Direzione centrale della polizia criminale. «L’incremento riguarda soprattutto la violenza in strada, un tipo di violenza disorganizzata», ha aggiunto il vice capo della polizia, Vittorio Rizzi.

Omicidi: 309 con 122 vittime donne

Nel 2022 sono stati registrati 309 omicidi, con 122 vittime donne, di cui 100 uccise in ambito familiare o affettivo: di queste, 59 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. L’aumento degli omicidi rispetto all’anno precedente, così come quello del numero delle vittime di genere femminile, è del 3%. Una diminuzione si rileva, invece, per i delitti commessi in ambito familiare o affettivo, che da 146 scendono a 137 (-6%). Rispetto allo stesso periodo del 2021 risulta in flessione sia il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 77 scendono a 65 (-16%), sia le relative vittime donne, che passano da 69 a 59 (-14%).

A Roma 26 omicidi, 19 a Milano



Analizzando il tasso di incidenza degli omicidi rispetto alla popolazione emerge che a fronte dei 26 omicidi avvenuti a Roma (su una popolazione di oltre 4, 2 milioni di abitanti) e dei 19 a Milano (su oltre 3,2 milioni di abitanti), Bruxelles ha rilevato 179 omicidi (su una popolazione di 1,2 milioni di abitanti), Parigi ne registra 100 (su 2,1 milioni di abitanti). Dei 26 omicidi in provincia di Roma, 16 si sono verificati nell’area comunale, con un’incidenza che rimane dello 0,6% rispetto alla popolazione.