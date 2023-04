Nel 2022 in crociera 800mila italiani ma per livelli precovid si punta al 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 800mila gli italiani saliti a bordo di una nave da crociera nel 2022. È quanto ha conteggiato la Clia, associazione internazionale del settore crocieristico. Si tratta di un aumento del 247% rispetto al 2021, che consente di avvicinarsi ai livelli del 2019, quando furono 950mila, un numero che, secondo l’associazione, sarà superato già nel 2023.

Dopo la pausa avvenuta nel marzo 2020 (a causa del Covid), negli ultimi due anni le attività, rileva la Clia, «sono progressivamente tornate a pieno regime e, già alla fine dello scorso anno, il 100% delle navi aveva ripreso le operazioni; per il 2023 si prevede, dunque, di arrivare a 33 milioni di passeggeri totali, con un +11% sul 2019».

Venti milioni in crociera

Per quanto riguarda il 2022, sono più di 20 milioni le persone che nel mondo hanno scelto di trascorrere una vacanza in crociera. In Europa sono state 5,8 milioni (+228% sul 2021) e, per loro, le tre principali destinazioni sono state il Mediterraneo (38,4%), il Nord Europa (il 29%) e i Caraibi (10,6%).

In particolare, tra gli abitanti del Vecchio continente, l’Italia si conferma la meta preferita.Per quanto riguarda i Paesi di provenienza dei crocieristi, l’Italia è in terza posizione dopo la Germania (1,9 milioni di passeggeri, il 33% del mercato continentale) e Regno Unito e Irlanda (1,7 milioni, il 28% del totale).

I più giovani sono italiani

Gli italiani, che rappresentano il 14% dei crocieristi europei, sono quelli con l’età media più giovane: in media hanno, infatti, 40 anni e 7 mesi, contro i 47 anni e mezzo dei tedeschi e i 55 anni e 8 mesi di chi viene da oltre la Manica.