Nel 2022 è bene investire nelle aziende che puntano sul digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Capacità di affrontare l’aumento dei prezzi e livello di digitalizzazione saranno i due driver più importanti di rendimento per il 2022, mentre le small cap Americane e l’Europa sono le altre due aree che sembrano avere il maggior potenziale. Ecco in sintesi le indicazioni fornite da Mark Phelps, Cio delle strategie concentrated global growth di AllianceBernstein. Fondata a New York nel 1967, la società conta masse gestite per circa 730 miliardi di dollari.

Da queste prime battute del 2022, come valuta l’impostazione dei listini a livello globale?

C’è un distinto senso di déjà vu se guardiamo...